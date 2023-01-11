Công an đã cử hơn 250 người tiến hành vây bắt đối tượng lẩn trốn tại rừng sâu, quyết không để lọt tội phạm nguy hiểm.

Theo thông tin từ VOV, sau nhiều ngày thông báo, họp dân rà soát, danh tính nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Y, sinh năm 1979, thường trú tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Thông tin sơ bộ ban đầu, nạn nhân bị Lù Xuân Minh thuê chở từ Bắc Giang về quê và khi về gần đến nhà đã lừa nạn nhân đi lên đồi cao su để gây án.

Danh tính nạn nhân được xác nhận. Ảnh: VietNamNet

Ở một diễn biến khác, cuộc vây bắt đối tượng tình nghi số 1 Lù Xuân Minh vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai tích cực. Hơn 250 người gồm công an, bộ đội biên phòng, dân quân đã thắt chặt vòng vây tại cánh rừng thuộc bản Lèng Xuôi Chin, nơi đối tượng lẩn trốn; đồng thời phối hợp với người thân kêu gọi Minh ra đầu thú.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được một số dấu vết đối tượng để lại trên đường chạy trốn. Phạm vi vòng vây cánh rừng được xác định đối tượng có mặt cũng đã được thu hẹp và lực lượng chức năng quyết tâm bắt được đối tượng sớm nhất để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành vây bắt đối tượng. Ảnh: VOV

Cũng theo VietNamNet trước đó, ông Chang Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ cho biết, thi thể người đàn ông được người dân phát hiện vào khoảng 14h30 ngày 7/1 tại khu vực Km7, QL100 gần đồi cao su, thuộc địa bàn xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Sau khi khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được đưa vào nhà xác huyện Phong Thổ.

Công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Tại hiện trường chiếc xe máy của nạn nhân biến mất.

Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng thấy trước khi chết nạn nhân đi chiếc xe máy Honda Wave alpha màu đỏ, chở 1 người đàn ông đi dép lê màu trắng, quần màu đen viền dọc màu trắng, mặc áo màu đỏ và đội mũ bảo hiểm nửa đầu.

Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu ngay sau đó đã phát đi thông báo tìm danh tính nạn nhân.

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