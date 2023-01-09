Trong quá trình bơm gas tủ lạnh, khí nén bên trong bỗng phát nổ khiến anh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 9.1, thông tin từ UBND xã Ninh Phúc (TP.Ninh Bình, Ninh Bình) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn nổ khí gas khiến 1 người dân tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh P.V.C (41 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc). Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 8.1, khi anh C. đang sửa chữa tủ lạnh cho khách, trong quá trình bơm bổ sung gas vào tủ lạnh thì khí gas phát nổ. Hậu quả, vụ nổ khiến anh C. tử vong tại chỗ; một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng.

Khí gas tủ lạnh. Ảnh: Internet Cũng theo VietNamNet, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Liên quan tới vấn đề trên, vào ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Thông tư 14/2019/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” (QCVN 08:2019/BKHCN). Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (được viết tắt là LPG) sử dụng làm: Khí đốt dân dụng; Khí đốt công nghiệp; Nhiên liệu cho phương tiện giao thông.

Thông tư cũng nêu rõ, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, khí dầu mỏ hóa lỏng nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế đáp ứng yêu cầu quy định tại QCVN 08:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường. Thông tư khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế khí dầu mỏ hóa lỏng áp dụng các yêu cầu quy định tại QCVN 08:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Theo quy định tại QCVN 08:2019/BKHCN, LPG sản xuất, chế biến, pha chế phải được công bố hợp quy với các quy định tại Mục 2 (quy định về chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản) của Quy chuẩn kỹ thuật này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Cụ thể, việc công bố hợp quy LPG sản xuất, chế biến, pha chế phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này căn cứ trên kết quả thực hiện chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp áp dụng Phương thức 5); căn cứ trên cơ sở kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp áp dụng Phương thức 7). Việc công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012. Việc thử nghiệm phục vụ cho công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định theo quy định của pháp luật.

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