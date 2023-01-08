Lâm Đồng: Sởn gai ốc đối tượng cướp dây chuyền vàng 24k của cụ bà 92 tuổi rồi cố thủ trong căn nhà khóa kín

Tin nóng 08/01/2023 20:50

Lợi dụng cụ già yếu, đang ở trong nhà, đối tượng đã lẻn vào giật dây chuyền vàng của cụ rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 8-1, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt giữ Bùi Văn Ngọc (ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, chiều 7-1, Ngọc đi xe máy vào nhà một cụ bà 92 tuổi ở thôn 4, xã Đạ Kho tiếp cận rồi giật 1 sợi dây chuyền vàng 24k.

Qua truy xét, đến 22 giờ cùng ngày Công an huyện Đạ Tẻh phát hiện Ngọc đang lẩn trốn tại một căn nhà ở xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nên đã phối hợp với công an huyện Tân Phú tiếp cận, bắt giữ.

Lâm Đồng: Sởn gai ốc đối tượng cướp dây chuyền vàng 24k của cụ bà 92 tuổi rồi cố thủ trong căn nhà khóa kín - Ảnh 1
Đối tượng từng nghiện ma túy. Ảnh: Zing News

Khi công an tiếp cận, Ngọc khóa cửa, cố thủ bên trong căn nhà. Lực lượng công an kêu gọi hợp tác nhưng người này kiên quyết ẩn trốn bên trong. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 8-1, lực lượng công an đã phá cửa đột kích, xông vào khống chế Ngọc, đưa về trụ sở đấu tranh, làm rõ.

Cũng theo Zing News, tại cơ quan công an, Bùi Văn Ngọc khai trưa 7/1, khi đang đi trên đường vào huyện Đạ Tẻh, nghi phạm phát hiện cụ bà đã lớn tuổi đeo sợi dây chuyền vàng ở nhà một mình. Ngọc liền vào nhà tiếp cận nạn nhân rồi giật sợi dây chuyền, sau đó lên xe bỏ trốn.

Lâm Đồng: Sởn gai ốc đối tượng cướp dây chuyền vàng 24k của cụ bà 92 tuổi rồi cố thủ trong căn nhà khóa kín - Ảnh 2
Dây chuyền bị cướp giật tại nhà. Ảnh: Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Về huyện Tân Phú (Đồng Nai), Bùi Văn Ngọc tới tiệm vàng bán được 9,2 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài. Khi bị bắt, trên người Ngọc chỉ còn hơn 500.000 đồng.

Nghi phạm có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng đi cai nghiện ma túy.

 

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