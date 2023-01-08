Đêm tân hôn, mẹ chồng lao thẳng vào phòng, tiết lộ điều khiến con dâu suy sụp ngất lên ngất xuống

Tâm sự 08/01/2023 15:30

Tôi còn chưa kịp ngủ thì mẹ chồng xông vào, nghe tròn vành rõ chữ từng lời mẹ nói mà tôi đau khổ tột cùng.

Tôi và anh Hiếu yêu nhau được gần 1 năm thì đã nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi bị chinh phục bởi anh ấy phong thái lịch lãm, người từng trải và hơn tôi tận 8 tuổi. Thú thực, tôi mới chỉ là cô gái mới ra trường, đi làm chưa được lâu đã chìm đắm trong tình yêu. Mặc dù, trước đó nhiều bạn học, người trong công ty tán tỉnh, song tôi vẫn thận trọng.

Quá trình chúng tôi yêu nhau cả hai gia đình đều biết, song tôi cũng ít có dịp về nhà người yêu chơi, lâu lâu anh Hiếu có dẫn tôi về song vì sợ tôi ngại nên chỉ vào nhà chơi chốc lát rồi cả hai lại đi chơi. Anh Hiếu tuổi không còn trẻ nữa, nên yêu nhau chưa lâu thì anh ấy đã ngỏ lời muốn kết hôn với tôi, ban đầu tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều dự định trước mắt…

Đêm tân hôn, mẹ chồng lao thẳng vào phòng, tiết lộ điều khiến con dâu suy sụp ngất lên ngất xuống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng biết, ban đầu mẹ anh ấy cũng không đồng tình cho lắm cho rằng tôi còn trẻ, gia đình không khá giả... Song với sự quyết tâm của con trai, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng phải đồng ý. Mọi thứ đến rất nhanh, trong sự khẩn trương của hai gia đình.

Lễ cưới của tôi diễn ra đầy đủ mọi lễ thức, nhà trai cũng trang trọng tổ chức lễ cưới, xin dâu… Tôi cũng không nhận thấy sự thờ ơ, lạnh nhạt hay khó chịu của bố mẹ chồng, anh em nhà chồng. Ai cũng vui vẻ, hân hoan trong lễ cưới của chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi còn chưa biết phải làm gì vì quá mệt mỏi sau mấy ngày qua.

 

Nhưng mẹ chồng tôi đã sớm cho tôi một cảm giác bất an khi bà lạnh lùng nói thẳng vào mặt tôi: "Khách khứa về hết rồi, còn không nhanh thay váy, tẩy trang để còn dọn dẹp cùng mọi người. Làm cô dâu chứ có phải bà hoàng đâu mà cứ ngồi ườn ra đấy xem mọi người tất bật mà không thấy động tay, động chân ra giúp à?".

Tôi lập tức bắt tay vào công việc, mẹ chồng tôi bắt các em chồng nghỉ ngơi, để mình tôi dọn nhà. Tôi còn nghe rõ mẹ chồng: "Các con từ giờ nhàn rồi nhé, đã có chị dâu rồi. Từ giờ về sau, việc nhà cứ để chị dâu". Dọn dẹp các thứ đã xong, tôi lên phòng nghỉ.

Đêm tân hôn, mẹ chồng lao thẳng vào phòng, tiết lộ điều khiến con dâu suy sụp ngất lên ngất xuống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi định tắt điện đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, mẹ chồng tôi vào phòng nói có chuyện quan trọng. Mẹ chồng tôi yêu cầu giao nộp tiền, vàng hồi môn trong đám cưới, đồng thời tiết lộ một điều khiến tôi choáng váng:

"Chuyện cưới xin cũng đã xong rồi, chỉ là vợ hai chứ không có gì oai oách mà ảo tưởng nữa. Sắp tới, chồng có đón con riêng về sống cùng, cố gắng mà chăm sóc, yêu thương nó. Được làm dâu nhà tôi là tốt số rồi, đừng có giở thói kêu ca, lười nhác kẻo lại bị bỏ giống đứa trước".

Tôi rất sốc vì giờ mới biết mình là vợ hai của chồng, suốt gần một năm yêu nhau không thấy chồng kể về chuyện này, cũng không thấy bất kỳ ai ở nhà chồng tôi nói cho tôi biết điều này.

Tôi quá thất vọng vì chồng giấu tôi chuyện như vậy, tôi cũng lo sợ vì vừa bước chân vào nhà chồng đã bị mẹ chồng sai đủ đường, cư xử thiếu tôn trọng tôi.

Hôm sau, chồng tôi đã thú nhận mọi chuyện, anh ấy xin lỗi tôi cho rằng nếu để tôi biết sẽ không đồng ý cưới… Tôi rất buồn và đến giờ vẫn còn sốc. Tôi sợ rằng mình giống như vợ trước của anh ấy, chỉ vì mẹ chồng và các em chồng không ưa, chồng thiếu quan tâm là bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.

Bị chồng lừa dối như vậy, tôi phải làm gì bây giờ? Tha thứ cho anh ta, hay về nhà mẹ đẻ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quyết định tương lai hôn nhân của mình?

 

Vừa xong đêm tân hôn, chồng bất ngờ rảo bước vào nhà vệ sinh, dõi theo anh, tôi tá hỏa khi thấy chồng vội vàng đổ thứ nước đỏ ra giường

Vừa xong đêm tân hôn, chồng bất ngờ rảo bước vào nhà vệ sinh, dõi theo anh, tôi tá hỏa khi thấy chồng vội vàng đổ thứ nước đỏ ra giường

Đối với tôi, hôm nay là ngày vô cùng hạnh phúc, tất nhiên cả chồng cũng vậy, chúng tôi đã tận hưởng những giây phút bên nhau.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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