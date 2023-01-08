Vừa đến trước cửa nhà, mẹ bạn trai ném thẳng cho tôi 1 phong bì dày cộm ‘đòi cháu’, mở ra tôi ngất lịm vì thứ trong đó

Tâm sự 08/01/2023 12:09

Vừa mở ra, tôi sốc điếng vì thứ bên trong và câu nói cay nghiệt của bà, hóa ra bà luôn có thái độ phẫn uất với tôi như vậy.

Tôi và bạn trai học cùng lớp đại học, cả 2 cùng quê nên ra trường chúng tôi đều về nhà lập nghiệp. Công việc của 2 đứa cũng khá ổn nhưng từ lúc yêu nhau, chúng tôi chỉ dám lén lút, giấu diếm chứ không dám công khai.

Cơ sự là bởi vì nhà tôi nghèo, rất nghèo. Bố mẹ tôi hiếm muộn nên mãi sau này mới sinh được tôi. Ông bà đau yếu liên miên, mọi thứ đều phụ thuộc từ đồng lương ít ỏi của tôi. Trang trải sinh hoạt thì không sao nhưng thi thoảng ông bà lại cùng nhau đi viện nên tiền trong nhà gần như chẳng bao giờ dư. Anh người yêu tôi thì khác.

Anh ấy là con 1, nhà làm kinh doanh giàu có khá nổi tiếng trong vùng. Bố mẹ anh đều là những người có máu mặt, tôi cũng từng đến nhà anh chơi với tư cách bạn bè đi theo nhóm bạn anh. Tôi cảm giác, mẹ anh bề ngoài có vẻ niềm nở nhưng kỳ thực khá ghê gớm và kỹ tính. Đặc biệt, bà chỉ thích xởi lởi với ai có điều kiện. Tuyệt đối chẳng hỏi thăm về tôi câu nào.

 

Vừa đến trước cửa nhà, mẹ bạn trai ném thẳng cho tôi 1 phong bì dày cộm ‘đòi cháu’, mở ra tôi ngất lịm vì thứ trong đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không hiểu sao vì đâu mà bố mẹ anh biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bà phản đối kịch liệt thậm chí còn gặp riêng tôi bắt tôi bỏ anh. Tôi nghĩ, nhà tôi nghèo nhưng nhân cách tôi chẳng nghèo, tôi quyết tâm chia tay thì anh hết lần này đến lần kia níu kéo. Thậm chí còn dọa tự tử để giữ tôi. Nghĩ anh chân thành nên chúng tôi lại tiếp tục.

Rồi anh bảo, mẹ anh thích có cháu lắm, bàn với tôi có bầu trước rồi cưới. Ban đầu tôi cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi cũng chiều ý anh. Lúc có tin vui tôi háo hức thông báo với anh thì anh nói chờ đợi thêm. Rồi bố mẹ 2 bên cũng biết chuyện. Mẹ tôi khóc lên khóc xuống thương con, nói tôi khờ dại, còn mẹ anh thì sồn sồn lên tận nhà tôi nhiếc tôi là thứ con gái trơ chẽn, không có tự trọng.

Tôi buồn lắm nhưng không muốn bỏ con, nghĩ bụng sẽ nuôi con 1 mình cũng chẳng sao chỉ thương bố mẹ mất mặt với hàng xóm láng giềng nhưng ông bà cũng không bắt tôi bỏ, nói tôi con cái là số trời, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, nhà người ta không đồng ý thì bố mẹ nuôi. Cả nhà tôi chỉ biết ôm nhau khóc.

Vừa đến trước cửa nhà, mẹ bạn trai ném thẳng cho tôi 1 phong bì dày cộm ‘đòi cháu’, mở ra tôi ngất lịm vì thứ trong đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn trai tôi cũng lén lút qua lại chăm sóc đón đưa tôi. Đến lúc tôi sinh con khỏe mạnh, một bé trai kháu khỉnh giống người yêu tôi như đúc. Tôi và bạn trai mừng lắm. Anh nói sẽ về nhà nói với mẹ để cưới ngay. Nhưng 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng không thấy anh liên lạc. Đùng một cái, anh nói anh sẽ cùng mẹ lên nhà tôi.

Tới nhà tôi, mặt bà vẫn hống hách như thế, bà vứt một phong bì khá nặng ở bàn rồi nói "200 triệu này tôi nghĩ cũng đủ để ông bà ăn tới cuối đời rồi, cháu tôi sẽ mang về vì chắc chắn các người chẳng nuôi nổi nó". Tôi đau đớn nói chẳng nên lời. Nhưng cái đó chưa là gì khi nhìn lên người yêu tôi, anh ta cúi gằm mặt đứng bên cạnh mẹ như gã đàn bà nhát gan. Từ đầu tới cuối chẳng dám hé răng nửa lời.

Mẹ tôi uất ức vứt lại xấp tiền rồi tiễn khách. Bà tuyên bố "nghèo cũng sẽ không bao giờ đến lượt ông bà sờ vào cháu tôi. Muốn cướp nó thì bước qua xác tôi. Mời bà về. Nhà tôi không có chỗ cho những kẻ không có nhân cách".

Mẹ người yêu tôi mặt tím tái, ngúng nguẩy cầm phong bì tiền ra về. Tương lai của tôi, con tôi, thực sự vô cùng đau đớn khi quyết định có con ở cuộc đời này. Nhưng nhất định, tôi sẽ cho con tôi cuộc sống tốt nhất. Còn gã người yêu, anh ta không xứng đáng.

 

Đang nắm tay bạn trai đi dạo, tôi giật thót tim khi người phụ nữ xuất hiện cùng đứa con nhỏ, nhìn anh quát mắng chị mà tôi run cầm cập

Đang nắm tay bạn trai đi dạo, tôi giật thót tim khi người phụ nữ xuất hiện cùng đứa con nhỏ, nhìn anh quát mắng chị mà tôi run cầm cập

Vậy là, tôi chính là người thứ ba trong cuộc chơi này, nhìn anh phẫn nộ khi gặp vợ con mà tôi sợ hãi không nói nên lời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích