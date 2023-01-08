Vừa đến trước cửa nhà, mẹ bạn trai ném thẳng cho tôi 1 phong bì dày cộm ‘đòi cháu’, mở ra tôi ngất lịm vì thứ trong đó

Cơ sự là bởi vì nhà tôi nghèo, rất nghèo. Bố mẹ tôi hiếm muộn nên mãi sau này mới sinh được tôi. Ông bà đau yếu liên miên, mọi thứ đều phụ thuộc từ đồng lương ít ỏi của tôi. Trang trải sinh hoạt thì không sao nhưng thi thoảng ông bà lại cùng nhau đi viện nên tiền trong nhà gần như chẳng bao giờ dư. Anh người yêu tôi thì khác.

Tôi và bạn trai học cùng lớp đại học, cả 2 cùng quê nên ra trường chúng tôi đều về nhà lập nghiệp. Công việc của 2 đứa cũng khá ổn nhưng từ lúc yêu nhau, chúng tôi chỉ dám lén lút, giấu diếm chứ không dám công khai.

Anh ấy là con 1, nhà làm kinh doanh giàu có khá nổi tiếng trong vùng. Bố mẹ anh đều là những người có máu mặt, tôi cũng từng đến nhà anh chơi với tư cách bạn bè đi theo nhóm bạn anh. Tôi cảm giác, mẹ anh bề ngoài có vẻ niềm nở nhưng kỳ thực khá ghê gớm và kỹ tính. Đặc biệt, bà chỉ thích xởi lởi với ai có điều kiện. Tuyệt đối chẳng hỏi thăm về tôi câu nào.

Ảnh minh họa: Internet

Không hiểu sao vì đâu mà bố mẹ anh biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bà phản đối kịch liệt thậm chí còn gặp riêng tôi bắt tôi bỏ anh. Tôi nghĩ, nhà tôi nghèo nhưng nhân cách tôi chẳng nghèo, tôi quyết tâm chia tay thì anh hết lần này đến lần kia níu kéo. Thậm chí còn dọa tự tử để giữ tôi. Nghĩ anh chân thành nên chúng tôi lại tiếp tục.

Rồi anh bảo, mẹ anh thích có cháu lắm, bàn với tôi có bầu trước rồi cưới. Ban đầu tôi cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi cũng chiều ý anh. Lúc có tin vui tôi háo hức thông báo với anh thì anh nói chờ đợi thêm. Rồi bố mẹ 2 bên cũng biết chuyện. Mẹ tôi khóc lên khóc xuống thương con, nói tôi khờ dại, còn mẹ anh thì sồn sồn lên tận nhà tôi nhiếc tôi là thứ con gái trơ chẽn, không có tự trọng.

Tôi buồn lắm nhưng không muốn bỏ con, nghĩ bụng sẽ nuôi con 1 mình cũng chẳng sao chỉ thương bố mẹ mất mặt với hàng xóm láng giềng nhưng ông bà cũng không bắt tôi bỏ, nói tôi con cái là số trời, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, nhà người ta không đồng ý thì bố mẹ nuôi. Cả nhà tôi chỉ biết ôm nhau khóc.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn trai tôi cũng lén lút qua lại chăm sóc đón đưa tôi. Đến lúc tôi sinh con khỏe mạnh, một bé trai kháu khỉnh giống người yêu tôi như đúc. Tôi và bạn trai mừng lắm. Anh nói sẽ về nhà nói với mẹ để cưới ngay. Nhưng 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng không thấy anh liên lạc. Đùng một cái, anh nói anh sẽ cùng mẹ lên nhà tôi.

Tới nhà tôi, mặt bà vẫn hống hách như thế, bà vứt một phong bì khá nặng ở bàn rồi nói "200 triệu này tôi nghĩ cũng đủ để ông bà ăn tới cuối đời rồi, cháu tôi sẽ mang về vì chắc chắn các người chẳng nuôi nổi nó". Tôi đau đớn nói chẳng nên lời. Nhưng cái đó chưa là gì khi nhìn lên người yêu tôi, anh ta cúi gằm mặt đứng bên cạnh mẹ như gã đàn bà nhát gan. Từ đầu tới cuối chẳng dám hé răng nửa lời.

Mẹ tôi uất ức vứt lại xấp tiền rồi tiễn khách. Bà tuyên bố "nghèo cũng sẽ không bao giờ đến lượt ông bà sờ vào cháu tôi. Muốn cướp nó thì bước qua xác tôi. Mời bà về. Nhà tôi không có chỗ cho những kẻ không có nhân cách".

Mẹ người yêu tôi mặt tím tái, ngúng nguẩy cầm phong bì tiền ra về. Tương lai của tôi, con tôi, thực sự vô cùng đau đớn khi quyết định có con ở cuộc đời này. Nhưng nhất định, tôi sẽ cho con tôi cuộc sống tốt nhất. Còn gã người yêu, anh ta không xứng đáng.