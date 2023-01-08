Vừa xong đêm tân hôn, chồng bất ngờ rảo bước vào nhà vệ sinh, dõi theo anh, tôi tá hỏa khi thấy chồng vội vàng đổ thứ nước đỏ ra giường

Tâm sự 08/01/2023 12:28

Đối với tôi, hôm nay là ngày vô cùng hạnh phúc, tất nhiên cả chồng cũng vậy, chúng tôi đã tận hưởng những giây phút bên nhau.

 

Tôi và chồng yêu nhau 5 năm mới đi đến hôn nhân. Tôi không phải kiểu con gái cổ hủ nên chuyện đó chúng tôi cực kỳ thoải mái với nhau. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi và anh cũng biết điều đó nên sau lần đầu, chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn.

Tôi biết anh yêu tôi, cũng xác định cưới tôi làm vợ nhưng chờ mãi chẳng thấy một đám cưới nào xảy ra khiến tôi cũng có phần hoang mang. Tôi thì muốn có con trước cho chắc chắn nhưng anh nằng nặc nhất định bảo cưới xong rồi có nên dù vượt rào chúng tôi vẫn dùng các biện pháp. Anh cũng không phải mẫu người cổ hủ hay gì trái lại, quan niệm của anh cũng rất phóng khoáng.

Ngày đầu tiên về ra mắt, anh nói với tôi là bố mẹ cũng hơi khó tính nên bảo tôi ăn mặc lịch sự, cư xử đoan trang. Cũng may, bố mẹ anh thân thiện hơn tôi nghĩ nên mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Có điều bác gái cứ hùng hằng nói rằng "con gái yêu thì yêu nhưng phải biết giữ giá, sau này chồng nó mới coi trọng". Lúc ấy tôi chỉ cười rồi vâng dạ cho qua chuyện, chợt nghĩ "con trai bác mà bác cũng không tin tưởng, có lẽ nào bác ấy đang nói ý để mình không yêu con trai họ nữa hay không".

Vừa xong đêm tân hôn, chồng bất ngờ rảo bước vào nhà vệ sinh, dõi theo anh, tôi tá hỏa khi thấy chồng vội vàng đổ thứ nước đỏ ra giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lần sau đó tôi đến bố mẹ anh vẫn bình thường cho đến khi đám cưới diễn ra. Mọi thứ xuôi chèo mát mái. Sau 5 năm yêu đương tôi cũng có cái kết hạnh phúc. Đêm tân hôn, mặc dù đã khám phá nhau trước đó không ít lần nhưng tôi và chồng vẫn làm luôn 2 hiệp do cảm xúc cũng có phần khác những ngày thường.

Ngay sau màn ân ái mãnh liệt, chồng tôi vội vàng bật dậy đi vào nhà vệ sinh, lấy một chai nước gì đó rồi đổ ra ga giường. Nó là thứ nước màu đỏ giống như tiết canh vậy, nhìn cái giường có vài vệt đỏ như vệt máu chồng tôi khoái chí lắm còn tôi thì ngạc nhiên tột độ. Xong xuôi anh bảo tôi "vợ chồng mình đêm nay nằm đất nhé, cái giường này bẩn rồi".

Vừa xong đêm tân hôn, chồng bất ngờ rảo bước vào nhà vệ sinh, dõi theo anh, tôi tá hỏa khi thấy chồng vội vàng đổ thứ nước đỏ ra giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mới hỏi "sao phải làm như thế hả ảnh". Anh ấn trán tôi lên tiếng "thực ra bố mẹ anh rất cổ hủ nhất là mẹ anh, bà sẽ không chấp nhận một người con dâu không còn trinh tiết vào nhà bà thế nên anh mới nghĩ ra cách này. Anh biết em là lần đầu tiên của anh, anh chỉ làm vậy cho nhà cửa êm ấm thôi chứ không có gì đâu".

Thực sự thì ở thời đại này, chuyện còn hay mất mà người ta vẫn quan niệm nặng nề đến vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, bố mẹ anh, thân là những người công chức về hưu lại suy nghĩ bảo thủ thế. Thực sự biết chồng nghĩ cho mình mà làm vậy nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không vui.

Đúng như chồng tôi dự đoán, hôm sau mẹ chồng vào phòng, bà nhìn thấy tấm ga như vậy thì vui ra mặt. Cũng xởi lởi với tôi hơn rất nhiều. Có lẽ nào, chữ trinh bây giờ vẫn còn là thứ đo nhân cách con người.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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