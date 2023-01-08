Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi, đối tượng ra tay vì mâu thuẫn cá nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet cho hay, chiều 8/1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Đãi (SN 1958, trú tại tổ 8, phường Kiến Hưng, Hà Đông) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông T.T.P (53 tuổi).

Khoảng 21h15 ngày 7/1, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo có vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Công an khẩn trương đến hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ việc là nghi phạm Nguyễn Văn Đãi.

Người đàn ông ra tay dã man với hàng xóm. Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, cơ quan công an đã cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên ông P. đã tử vong.

Lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Văn Đãi cùng tài liệu cơ quan công an thu thập cho thấy, khoảng gần 20h30 ngày 7/1, do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã dùng dao tự chế đâm 2 nhát trúng vùng đùi, bụng, khiến ông T.T.P ngã gục tại chỗ.

Tai hiện trường, công an thu giữ con dao tự chế dài khoảng 1,2m, trong đó phần dao khoảng 20cm, đầu nhọn, bản dao rộng 3 - 5 cm, gắn ống tuýp nước dài 1m.

Cũng theo An ninh thủ đô, “tại CQĐT, Nguyễn Văn Đãi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, và bày tỏ sự ân hận, hoang mang. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, người đàn ông nhiều tuổi, chưa có tiền án, tiền sự này đã phạm tội nghiêm trọng”, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông thông tin và cho biết đang phối hợp các phòng nghiệp vụ CATP tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý vụ án.

Theo điều tra, khoảng 21h15 ngày 7-1, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo tại tổ 8 phường Kiến Hưng có vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận được tin, công an đã khẩn trương đến hiện trường, khống chế đối tượng. Lí do ban đầu cũng được đưa ra do không kiềm chế được bản thân trong trận cãi vã, Nguyễn Văn Đãi đã dùng hung khí, khiến nạn nhân tử vong.

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