Tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Đà Nẵng do sử dụng rượu bia bị bắt giữ

Tin nóng 05/01/2023 20:20

Khi đang di chuyển trên cầu vượt tại Đà Nẵng, tài xế xe khách đã gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, Ngày 5/1, Công an quận Thanh Khê (Công an Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Văn Song (35 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khuya 1/10/2022, tại cầu vượt Ngã Ba Huế (quận Thanh Khê) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy.

Tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Đà Nẵng do sử dụng rượu bia bị bắt giữ - Ảnh 1
 

 

Tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Đà Nẵng do sử dụng rượu bia bị bắt giữ - Ảnh 2
Tài xế gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: Người Lao Động

Trong lúc người dân đang hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu thì Phùng Văn Song điều khiển xe ô tô 16 chỗ BKS 43B - 011.86 từ hướng quận Cẩm Lệ về quận Thanh Khê đâm vào 3 xe mô tô và xe máy điện tại vị trí đang có tai nạn.

Sau đó, xe khách do Song điều khiển tiếp tục tông vào đuôi một xe máy và ô tô đang lưu thông phía trước khiến 3 người bị thương.

Tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Đà Nẵng do sử dụng rượu bia bị bắt giữ - Ảnh 3

Tài xế Song bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo Báo Người Lao Động, Qua giám định, tổng tỉ lệ thương tích của 3 nạn nhân liên quan là 37%. Tài sản thiệt hại hơn 188 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, tài xế Song có sử dụng rượu bia, không làm chủ tay lái, không chú ý quan sát nên đã khởi tố vụ án, bắt giam tài xế. Vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

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