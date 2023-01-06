TP.HCM: Hốt hoảng phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy đen cạnh đường Phạm Văn Đồng

Tin nóng 06/01/2023 22:25

Những người dân đang di chuyển trên đại lộ Phạm Văn Đồng thì phát hiện thi thể cháy đen trên bãi cỏ.

Theo Zing News, khoảng 18h ngày 6/1, người dân đi tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu Bình Lợi, TP Thủ Đức.

Khi đến khu vực phường Linh Tây (TP Thủ Đức), họ thấy một xe máy vô chủ dựng trên vỉa hè.

Đến gần kiểm tra, họ phát hiện bãi cỏ kế bên có một thi thể người đàn ông bị cháy đen.

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TP.HCM: Hốt hoảng phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy đen cạnh đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2

Hiện trường xung quanh. Ảnh: Thanh Niên

Công an TP Thủ Đức đã đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Đến hơn 20h, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.

Cũng theo Thanh Niên, nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lực lượng chức năng, bước đầu, chưa thể xác minh danh tính nạn nhân, chỉ có thể nhận diện giới tính là nam qua bộ phận cơ thể.

TP.HCM: Hốt hoảng phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy đen cạnh đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 3
Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Zing News

Đến 20 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được cơ quan công an đưa đi khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

 

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