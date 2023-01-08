Tai nạn thương tâm ở Đà Nẵng: Bắt giữ lái xe tải gây tai nạn, khởi tố vụ án

Tin nóng 08/01/2023 20:17

Lái xe tải được cho là say xỉn, phóng nhanh gây tai nạn thương tâm khiến 3 người không qua khỏi tại Đà Nẵng.

Theo VOV, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Vạn Nhật (27 tuổi, trú thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 17h20 chiều tối 16/12/2022, tại ngã tư đường Quảng Nam giao với đoạn đường chưa có tên thuộc địa phận phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bán tải biển kiểm soát 43C-256.30 do Trương Vạn Nhật điều khiển và 2 xe máy đi cùng chiều phía trước.

Tai nạn thương tâm ở Đà Nẵng: Bắt giữ lái xe tải gây tai nạn, khởi tố vụ án - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Vụ tai nạn khiến 3 người đi trên 2 xe máy tử vong, trong đó 2 người trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và 1 người trú tại tỉnh Quảng Nam.

Cũng theo Tuổi Trẻ Online, theo các nhân chứng, thời điểm trên, họ nhìn thấy xe bán tải do Nhật lái đi theo hướng Bắc - Nam với tốc độ rất nhanh.

Tai nạn thương tâm ở Đà Nẵng: Bắt giữ lái xe tải gây tai nạn, khởi tố vụ án - Ảnh 2
Tài xế bị khởi tố. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Xe bán tải trên đã tông vào xe máy của chị V.T.H.S. (25 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và xe máy của anh Ng.T.Kh. (48 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang chở vợ là chị L.T.Th.Ng. (44 tuổi) khi cả hai xe máy này đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến chị S., anh Kh., chị Ng. chết tại chỗ.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Kiểm tra nồng độ cồn tài xế, kết quả vượt quá mức cho phép khi lái xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định tạm giữ lái xe trong trường hợp khẩn cấp./.

 

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