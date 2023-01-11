Không thấy con trai và con dâu về nhà, cha lên rẫy tìm thì tá hỏa phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong.

Theo VietNamNet, sáng 11/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Hướng Hoá điều tra nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng tại xã Húc (huyện Hướng Hoá).

Khoảng 18h ngày 10/1, ông Hồ Ai Ta (SN 1977, trú thôn Húc Thượng, xã Húc) không thấy con trai là Hồ Văn T. (SN 1999) và con dâu Hồ Thị Ch. (SN 2003) đi hái chè trên rẫy về nên đi tìm.

Khi đến rẫy chè của gia đình tại thôn Húc Thượng, ông Ta bàng hoàng phát hiện chị Ch. tử vong dưới nền đất, còn anh T. tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây cách đó không xa.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Vụ việc được người dân trình báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự, nghi án mạng.

Theo Người Lao Động trước đó tại Bắc Giang, vụ việc hai vợ chồng tử vong trong căn nhà khoá cửa cũng gây rúng động. Lực lượng chức năng và người dân ở Bắc Giang phát hiện 2 vợ chồng ông B. tử vong có nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, tối ngày 22-11, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo về việc tại gia đình ông H.H.B. (SN 1957, trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên) phát hiện ông B. cùng vợ là bà N.T.T (SN 1956) tử vong ở trong nhà. Theo đó, ông B. tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà, bà N. tử vong trên giường, cơ thể có nhiều dấu vết thương tích và thi thể đã bắt đầu phân huỷ.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 20-11, người thân kiểm tra camera an ninh tại nhà phát hiện vợ chồng ông B. vẫn ở nhà. Sau đó, ông B. tắt camera an ninh ở trong nhà, tắt máy điện thoại, ngắt liên lạc với gia đình. Sự việc sau đó đã được điều tra, làm rõ.

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