Mất liên lạc 10 ngày khi chạy xe máy về quê ăn Tết, gia đình chàng trai 24 tuổi xót xa: mong sớm có tin con

Chàng trai 24 tuổi đã mất liên lạc với gia đình 10 ngày liền kể từ thời gian cậu báo đang trên đường về quê ăn Tết.

Thông tin từ Thanh Niên cho biết em gái và mẹ từ mùng 2 tết đã lên TP.HCM để tìm kiếm tin tức của anh trai. Song, đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào khiến gia đình hết sức hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra với người thân.

“Em và mẹ đã tìm khắp TP.Thủ Đức, cũng đã trình báo với chính quyền địa phương nơi anh trọ nhưng đến nay vẫn chưa có gì. Hiện em và mẹ đang trọ tại Q.Tân Bình, hàng ngày vẫn đi tìm và mong tin từ anh nhưng Sài Gòn mênh mông, em không biết phải tìm như thế nào”, em gái Ngọc Bích tâm sự.

Bà Hoàng Thị Hà (44 tuổi, mẹ anh Việt) mất ăn mất ngủ suốt những ngày qua vì sự biến mất kỳ lạ của con trai. Năm nay, gia đình bà coi như không có tết và mong muốn duy nhất của người mẹ lúc này là sớm có được tin con.

Anh Việt không liên lạc với gia đình suốt 10 ngày nay. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, 5 giờ sáng ngày 18.1 (nhằm ngày 27 tết), anh Việt báo với gia đình là đi xe máy từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) về quê ở thôn 9, xã Cư Mốt, H.Ea H'leo (Đắk Lắk) để ăn tết. 12 giờ trưa cùng ngày, anh nhắn tin cho em gái, nói đã tới Đắk Nông.

Sau đó, gia đình không liên lạc được với anh. Dù cả nhà đã báo với chính quyền địa phương, vào tận TP.HCM để tìm kiếm cũng như nhờ sự hỗ trợ của báo chí và cư dân mạng, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin gì.

Theo lời kể gia đình, khi về, anh Việt đi xe máy đỏ đen mang BS 47-P6.5324. Tại TP.HCM, anh làm việc cho một công ty về ô tô và trước khi mất liên lạc cũng không có biểu hiện lạ. “Trước khi về anh còn nhắn tin với em hỏi thăm gia đình, hứa về sẽ cùng em ăn những món đặc sản ở nhà. Anh hoàn toàn không có gì bất thường”, em gái anh Việt nói thêm.

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