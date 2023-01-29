Mất liên lạc 10 ngày khi chạy xe máy về quê ăn Tết, gia đình chàng trai 24 tuổi xót xa: mong sớm có tin con

Tin nóng 29/01/2023 08:55

Chàng trai 24 tuổi đã mất liên lạc với gia đình 10 ngày liền kể từ thời gian cậu báo đang trên đường về quê ăn Tết.

Thông tin từ Thanh Niên cho biết em gái và mẹ từ mùng 2 tết đã lên TP.HCM để tìm kiếm tin tức của anh trai. Song, đến nay vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào khiến gia đình hết sức hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra với người thân.

“Em và mẹ đã tìm khắp TP.Thủ Đức, cũng đã trình báo với chính quyền địa phương nơi anh trọ nhưng đến nay vẫn chưa có gì. Hiện em và mẹ đang trọ tại Q.Tân Bình, hàng ngày vẫn đi tìm và mong tin từ anh nhưng Sài Gòn mênh mông, em không biết phải tìm như thế nào”, em gái Ngọc Bích tâm sự.

Bà Hoàng Thị Hà (44 tuổi, mẹ anh Việt) mất ăn mất ngủ suốt những ngày qua vì sự biến mất kỳ lạ của con trai. Năm nay, gia đình bà coi như không có tết và mong muốn duy nhất của người mẹ lúc này là sớm có được tin con.

Mất liên lạc 10 ngày khi chạy xe máy về quê ăn Tết, gia đình chàng trai 24 tuổi xót xa: mong sớm có tin con - Ảnh 1
 

 

Mất liên lạc 10 ngày khi chạy xe máy về quê ăn Tết, gia đình chàng trai 24 tuổi xót xa: mong sớm có tin con - Ảnh 2
Anh Việt không liên lạc với gia đình suốt 10 ngày nay. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, 5 giờ sáng ngày 18.1 (nhằm ngày 27 tết), anh Việt báo với gia đình là đi xe máy từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) về quê ở thôn 9, xã Cư Mốt, H.Ea H'leo (Đắk Lắk) để ăn tết. 12 giờ trưa cùng ngày, anh nhắn tin cho em gái, nói đã tới Đắk Nông.

Sau đó, gia đình không liên lạc được với anh. Dù cả nhà đã báo với chính quyền địa phương, vào tận TP.HCM để tìm kiếm cũng như nhờ sự hỗ trợ của báo chí và cư dân mạng, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin gì.

Theo lời kể gia đình, khi về, anh Việt đi xe máy đỏ đen mang BS 47-P6.5324. Tại TP.HCM, anh làm việc cho một công ty về ô tô và trước khi mất liên lạc cũng không có biểu hiện lạ. “Trước khi về anh còn nhắn tin với em hỏi thăm gia đình, hứa về sẽ cùng em ăn những món đặc sản ở nhà. Anh hoàn toàn không có gì bất thường”, em gái anh Việt nói thêm.

 

Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk

Hiện trường xe 4 chỗ lao vào nhà dân khiến người đàn ông tử vong thương tâm ở Đắk Lắk

Khi đang ngồi chơi trong phòng khách, chiếc xe ô tô bất ngờ lao đến khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   mất tích Đắk Lắk chàng trai mất tích

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào