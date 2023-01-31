Xót xa nam đại úy hi sinh trong sự cố rơi máy bay tại Yên Bái

Trong lúc hạ cánh, máy bay Su 22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy Trần Ngọc Duy điều khiển đã gặp nạn.

Theo Tuổi Trẻ, chiều 31-1, Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin máy bay Su-22, số hiệu 5873 vừa rơi trong lúc huấn luyện, một phi công hy sinh.

Cụ thể, khoảng 12h09 ngày 31-1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Lúc 12h27, trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và phi công Duy đã hy sinh.

Máy bay Su-22. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo Báo Người Lao Động, Đại úy Trần Ngọc Duy, Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, sinh năm 1992. Trú quán tại phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái .

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay quân sự; cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với đại úy Trần Ngọc Duy và gia đình.

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