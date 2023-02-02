Bình Dương: Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong lúc uống cà phê

Tin nóng 02/02/2023 15:07

Người đàn ông trung niên bất ngờ ngã gục xuống ghế, tử vong khi đang uống cà phê tại một quán nước trên đường.

Theo VietNamNet, sự việc xảy ra vào sáng nay (2/2) tại một quán cà phê nằm trên đường Đoàn Thị Liên (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) sáng cùng ngày cũng đã phối hợp với các đơn vị tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay một người đàn ông trung niên đến quán cà phê nằm trên mặt tiền đường Đoàn Thị Liên để uống, tuy nhiên, khi vừa uống ly cà phê thì người này bất ngờ ngã gục, tử vong tại chỗ ngay sau đó.

Bình Dương: Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong lúc uống cà phê - Ảnh 1

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân nạn nhân tử vong có thể do bệnh lý. Hiện cơ quan pháp y đang tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Theo Trí thức trẻ, tại một quán cà phê ở Bình Dương cũng từng xảy ra vụ việc tương tự. Theo đó, khoảng 17h, chủ quán cà phê chuẩn bị đóng cửa đi đón con ở nhà người thân. Khi ra ngoài chòi nói để khách biết, người này tá hoả khi phát hiện vị khách là người đàn ông khoảng 35 tuổi đã gục chết trên ghế. 

Quá hoảng sợ, chủ quán liền trình báo cho cơ quan công an địa phương. Đến 19h, công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông gục chết trên ghế trong quán cà phê ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân sau đó được công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.

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