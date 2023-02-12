Vào tối 12-2, lực lượng CSGT Trạm Ngọc Hồi, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, khi đang lưu thông trên đèo Lò Xo, xe tải bất ngờ bị lật đè lên xe 5 chỗ khiến 4 người thương vong, trong đó 2 thi thể mắc kẹt bên trong xe.

Chiếc xe 5 chỗ biển số tỉnh Hải Dương bị đè bẹp, thi thể 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, tài xế Trương Thanh Tuấn (1981, trú tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe tải biển số Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum.

Khi tới đoạn qua thôn Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum thì bất ngờ xe bị lật nghiêng ra giữa đường, đè lên chiếc xe 5 chỗ biển số tỉnh Hải Dương lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm 2 người ngồi trước trên xe 5 chỗ tử vong tại chỗ, 2 người ngồi phía sau bị thương nhẹ. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân, đưa thi thể ra ngoài.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng theo Thanh Niên cách đây không lâu, tại Kon Tum đã xảy ra vụ việc xe tải lật vặn sườn sau cú đối đầu xe khách, 1 người bị thương.Theo đó, khoảng 15 giờ 10 cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 5, xã Tân Cảnh (H.Đắk Tô, Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giữa 1 xe khách 16 chỗ và 1 xe tải.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Thiều (50 tuổi, trú tại Hưng Yên) điều khiển ô tô tải BS 89H-00430 theo hướng Ngọc Hồi - Đắk Tô. Khi đến địa phận thôn 5, xã Tân Cảnh, xe tải bất ngờ va chạm với ô tô khách BS 82B-00560 do ông Nguyễn Ngọc Vĩnh (42 tuổi, trú tại TT.Đăk Glei, H.Đắk Glei, Kon Tum) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả, ông Nguyễn Ngọc Vĩnh bị thương nhẹ, chiếc xe tải lật sang lề đường, chiếc xe khách 16 chỗ bị hư hỏng phần đầu. Vụ tai nạn khiến việc giao thông qua lại trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị ùn tắc khoảng 2 tiếng đồng hồ.

May mắn chỉ có 1 người bị thương sau vụ tai nạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT tỉnh Kon Tum) đã nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông điều tra, xử lý vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Nguyễn Văn Thiều điều khiển xe tải không làm chủ được tốc độ. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt dẫn đến tai nạn giao thông. Vụ việc được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.