Vụ án nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn. Nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra tội phạm nguy hiểm.

Thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, ngày 26/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Tổ công tác Công an huyện Phú Xuyên và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp, bắt giữ nghi phạm trong vụ phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà riêng ở Bái Xuyên, xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên).

Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Phạm Văn Đức (SN 1985, cháu ruột 2 nạn nhân). Đức bị bắt tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vào đêm qua, hiện đã được di lý về Công an huyện Phú Xuyên để phục vụ điều tra.

Cũng theo VTC, trước đó, 12h15 ngày 23/2, nhiều người dân ở Đội 13, thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên phát hiện cụ Đ.T.L. (SN 1933) và con gái P.T.T. (SN 1965) tử vong bất thường tại nhà riêng. Tại hiện trường, xung quanh 2 nạn nhân có nhiều vết máu, nghi bị sát hại.

Đối tượng đã bị bắt. Ảnh: Dân Việt

Nghi can đầu tiên được Công an huyện Phú Xuyên xác định là Phạm Văn Đức (SN 1985, cháu ruột 2 nạn nhân). Kể từ khi án mạng xảy ra, Đức đột nhiên không thấy xuất hiện ở địa phương. Nhà chức trách phát hiện nhiều vết máu xung quanh hiện trường vụ án, cơ quan điều tra cũng nhanh chóng vào cuộc và xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Công an xác định, giữa Đức với bà nội và cô ruột (2 nạn nhân) có mâu thuẫn về đất đai. Do bí bách tiền nong, Đức từng xin bà và cô cho bán một miếng đất, nhưng đề nghị này không được cụ L. và bà T. đồng ý. Từ đó, Đức lên kế hoạch sát hại 2 người thân.

Ngày 23/2, Đức đến nhà cụ L. và bà T., dùng tuýp sắt sát hại 2 người rồi bỏ trốn. Vì có nghề làm sơn bả nên Đức liên hệ với một cơ sở sơn bả ở TP Hạ Long và được bố trí ăn nghỉ tại đây. Hiện cơ quan điều tra đang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Phạm Văn Đức.

