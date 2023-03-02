Hà Nội: Mâu thuẫn trong hội làng, một người đàn ông bị đâm tử vong

Tin nóng 02/03/2023 17:04

Khi hội làng đang diễn ra, một người đàn ông bị đâm tử vong.

Thông tin từ Zing cho hay, lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội, cho biết Công an huyện Thanh Oai đang điều tra vụ một người đàn ông bị đâm tử vong tại hội làng. 

Theo thông tin ban đầu, cùng ngày, thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, tổ chức lễ hội truyền thống của địa phương. Trong lúc tham gia lễ hội, 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn. Nạn nhân bị nghi phạm dùng kéo đâm tử vong.

Hà Nội: Mâu thuẫn trong hội làng, một người đàn ông bị đâm tử vong - Ảnh 1
Nghi phạm trốn khỏi hiện trường sau khi gây án. Ảnh: Dân Việt

 

Cũng theo Dân Việt, ngay sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, làm rõ các thông tin liên quan.

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