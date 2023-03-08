Kon Tum: Dập tắt cháy rừng, phát hiện thi thể 2 công nhân

Tin nóng 08/03/2023 17:33

Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam thông tin, 2 nhân viên của đơn vị vừa tử vong khi tham gia chữa cháy rừng.

 

Theo thông tin báo Sài Gòn Giải Phòng, ngày 8-3, ông Mai Nhữ Nam, Chủ tịch UBND xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Công an huyện Sa Thầy điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng trồng bạch đàn ở tiểu khu 596, xã Hơ Moong, thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam quản lý) làm 2 công nhân tử vong.

Ngay sau khi phát hiện có cháy, tổ trực cháy của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam đã khẩn trương làm nhiệm vụ, đồng thời, thông báo với lãnh đạo Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Kơi và chính quyền địa phương để phối hợp chữa cháy.

Theo ông Nam, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7-3, xã nhận thông tin vụ cháy rừng nên cử cán bộ phối hợp với công ty dập lửa. Lúc này, đoàn tham gia chữa cháy không thấy 2 công nhân của công ty.

Kon Tum: Dập tắt cháy rừng, phát hiện thi thể 2 công nhân - Ảnh 1
Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng, chính quyền xã Hơ Moong đã cử cán bộ đến hỗ trợ dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

Sau khi đám cháy rừng được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện hai thành viên tổ trực cháy là Nguyễn Xuân Phong (47 tuổi) và Lê Văn Đồng (40 tuổi) tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gió lớn, đám cháy lan nhanh, khói nhiều, khiến hai nạn nhân bị ngạt dẫn đến tử vong.

Vụ cháy cũng gây ảnh hưởng khoảng 5ha rừng bạch đàn 2 năm tuổi.

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty đã phối hợp với địa phương, gia đình để khắc phục sự cố và lo hậu sự cho hai nạn nhân.

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Từ khóa:   hỏa hoạn cháy rừng thi thể

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