Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tìm kiếm 2 vợ chồng đi đánh cá trên sông Hiếu bị mất tích vào sáng 8/3. Đến trưa nay (9/3), đã tìm thấy thi thể người vợ.
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Theo thông tin ban đầu của VOV, sáng 8/3, ông Nguyễn Văn M. (54 tuổi) và vợ là La Thị D. (47 tuổi), trú tại thôn Mai Đông, xã Gio Mai, huyện Gio Linh đi thuyền nhỏ đánh cá trên sông Hiếu, đoạn qua xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Đến đến 22h40' ngày 8/3, người dân địa phương tìm thấy chiếc thuyền nhưng không có người. Nghi 2 người này gặp nạn bị đuối nước, người dân liền báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.Tối hôm qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã cử lực lượng cùng phương tiện cứu hộ đến hiện trường để tìm kiếm.
Đến trưa hôm nay (9/3),người vợ được tìm thấy là bà La Thị D. (47 tuổi), trú tại thôn Mai Đông, xã Gio Mai, huyện Gio Linh. Thi thể bà La Thị D được phát hiện tại thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, cách chiếc thuyền 2 vợ chồng đi đánh cá gặp nạn khoảng 30m. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự và tiếp tục tìm kiếm người chồng còn mất tích.
Ngay trong tối qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã cử lực lượng cùng phương tiện cứu hộ đến hiện trường tham gia tìm kiếm các nạn nhân.