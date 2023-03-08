Nghi ngờ chồng ngoại tình, một người mẹ trẻ đã dìm chết 2 con nhỏ tại sông Ninh Cơ, thuộc địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Nguồn tin từ báo Giao Thông, chiều 8/3, trao đổi với PV, ông Trần Ánh Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng một người phụ nữ dìm chết 2 con nhỏ của chính mình.

Người dân xã Nghĩa Sơn phát hiện một người phụ nữ đang dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ - Ảnh: Giao Thông

Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 8/3, người dân xã Nghĩa Sơn phát hiện một người phụ nữ đang dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ.

Người dân lập tức lao vào cứu, nhưng người phụ nữ này nói "tôi đã dìm chết 2 đứa con tôi rồi". Người dân hô hoán đưa 2 cháu nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong trước đó.

Được biết, 2 nạn nhân là bé gái sinh năm 2018 và 2021.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Đời Sống Và Pháp Luật

Theo báo Đời Sống Và Pháp Luật, nhận được tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Tại đây, người phụ nữ khai quê ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh. Sau đó, chính quyền liên hệ với Công an huyện Trực Ninh và Công an tỉnh Nam Định.

“Tôi hỏi và được biết, người phụ nữ này từng là giáo viên dạy tiểu học, mới nghỉ dạy từ cuối năm 2022, có chồng làm ở công ty viễn thông. Tôi hỏi tại sao lại dìm chết con? Cô ấy nói sợ sau này chúng nó lớn lên sẽ dây đến tệ nạn xã hội. Những ai chứng kiến hiện trường đều xót xa, thương 2 cháu còn quá nhỏ”, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho hay.

Ông Trần Ánh Dương cho biết thêm, hiện Công an tỉnh Nam Định đã đưa người phụ nữ này về trụ sở và điều tra, xác minh làm rõ.

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