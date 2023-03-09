Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Minh Hảo (42 tuổi, trú thôn Lễ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) với số tiền 10,5 triệu đồng.

Theo thông tin Báo điện tử Pháp luật Việt Nam, trước đó, vào khoảng 22h ngày 26/12/2022, H. đã dùng một giường xếp đánh cha ruột là ông N.M.Đ. (103 tuổi), gây tổn thương 3% trên cơ thể nạn nhân. Hành vi của H. đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm a, d, Khoản 1, Điều 134, Bộ Luật Hình sự.

Vì thương con, ông Đ. không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với H. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên và được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh thống nhất.

UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10,5 triệu đồng đối với N.M.H.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, hành vi của Hảo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, ông Điềm không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với Hảo. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gio Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án và đã được Viện KSND cùng cấp thống nhất vào ngày 6-2.

Theo UBND huyện Gio Linh, hành vi của Hảo vi phạm điểm a (khoản 2, điều 52, nghị định 144/2021/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong đó, quy định “Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình” sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Hảo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện bồi thường thiệt hại, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi nhưng có tình tiết tăng nặng là có hành vi vi phạm hành chính đối với người già.

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