Người dân tại Long An hốt hoảng vì một thanh niên la hét, chửi bới sau đó tự đốt xe

Tin nóng 21/05/2023 12:58

Vào ngày 21/5, một thanh niên tại Long An đột nhiên la hét dữ hội sau đó đã tự đốt xe máy của mình trước sự chứng kiến của nhiều người dân tại đó.

Theo báo Người Lao Động trước đó vào lúc 22 giờ ngày 20/5, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân trên Quốc lộ 62, đoạn qua phường 6, TP Tân An có một đối tượng đang có hành vi đốt xe máy nên lực lượng công an phường đến hiện trường thì phát hiện xe máy biển số 62K3-7337 đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung. 

Người dân tại Long An hốt hoảng vì một thanh niên la hét, chửi bới sau đó tự đốt xe - Ảnh 1
Hình ảnh chiếc xe bị thiêu rụi tại khu vực Long An - Ảnh: Người Lao Động 

Tại hiện trường người dân kể lại đối tượng đốt xe liên tục chửi bới, la hét. Công an đã đưa đối tượng này về trụ sở làm việc. Hiện tại đối tượng đã bị bắt giữ và được công an làm rõ hành vi nói trên. 

Qua sơ khảo đối lượng được xác định là Vũ Trung Thắng (19 tuổi; hộ khẩu thường trú tỉnh tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, trong lúc làm việc với công an, Thắng vẫn la hét và có biểu hiện "ngáo đá". Qua xác định, chiếc xe bị đốt là tang vật mà Thắng vừa lấy trộm tại phường 3, TP Tân An.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào năm 2022 cũng có một trường hợp tương tự nam thanh niên tự ý đốt xe máy tại khu vực Hà Tĩnh. 

Vào ngày 15/12/2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tú (32 tuổi, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội chống người thi hành công vụ.

Người dân tại Long An hốt hoảng vì một thanh niên la hét, chửi bới sau đó tự đốt xe - Ảnh 2
Hình ảnh nam thanh niên tự ý đốt xe tại khu vực Hà Tĩnh - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Trước đó, vào chiều ngày 9/12 cùng năm, Tú điều khiển xe máy mang BKS 68T5-5279 chạy quá tốc độ cho phép trên quốc lộ 15B (thuộc địa phận thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà). Tổ công tác của Đội CSGT, Công an huyện Thạch Hà ra hiệu lệnh yêu cầu Tú dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn và không có thái độ hợp tác kèm theo những lời nói thách thức. 

Sau nhiều lần bị yêu cầu Tú mới chấp hành việc đo nồng độ cồn, cho kết quả nồng độ cồn trong khí thở là 0,439mg/l. Công an giao thông tiến hành lập biên bản Tú nhưng anh không chịu và liên tục ''xin xỏ'', khi không nhận được sự đồng ý Tú đã tự mình châm lửa thiêu rụi xe máy tại nơi công cộng khiến ai nhìn thấy cũng kinh hãi.  

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