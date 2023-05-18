Sự việc 2 học sinh đi tắm ở đập thủy lợi không may bị đuối nước xảy ra vào chiều ngày 18/5 tại Quảng Nam.

Dẫn nguồn tin từ báo Đại Đoàn Kết vào lúc 13h ngày 18.5, một nhóm học sinh Trường Tiểu học liên xã Phước Chánh và Phước Công, huyện Phước Sơn đi tắm ở đập thủy lợi thuộc thôn 3, Phước Chánh, Quảng Nam. Trong lúc tắm không may 2 em Hồ Phạm Minh T. (9 tuổi, lớp 3A) và Hồ Thị Ngọc K. (10 tuổi, lớp 4A), cả 2 ở cùng thôn 1, Phước Chánh bị đuối nước mất tích.

Ngay khi sự việc xảy ra các em học sinh đi cùng đã nhanh chóng báo tin cho người dân địa phương gần đó chạy tới tổ chức tìm kiếm đưa 2 em đến sơ cứu tại trạm y tế xã, nhưng 2 em này đã tử vong. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hai học sinh đuối nước tại Quảng Nam - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Đây không phải trường hợp đầu tiên học sinh tắm và bị đuối nước ở đập thủy lợi, trước đó cũng đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm tương tự xảy ra trên nhiều địa bàn khác nhau chứ không riêng gì Quảng Nam.

Trước đó, báo Tiền Phong cũng đã đưa tin vào lúc 13h vào 24/3/2023 cháu Thủy Tr. (12 tuổi) và Thủy T. (10 tuổi, cùng trú xã Hòa Bình, TP.Kon Tum) đến tắm tại khu vực đập thuỷ lợi Đăk Yên (thuộc xã Hòa Bình), không may bị đuối nước.

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện tới cứu nạn. Sau một giờ tìm kiếm, đến khoảng 15h cùng ngày, đơn vị đã tìm thấy thi thể của hai cháu gần khu vực bị đuối nước.

Hai học sinh đuối nước tại Đăk Yên (thuộc xã Hòa Bình) - Ảnh: Tiền Phong

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