Làm sổ đỏ giả để cầm cố, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Tin nóng 21/05/2023 12:59

Vào ngày 21/5, Công an Tuyên Quang quyết định bắt giữ nam thanh niên có dấu hiệu lừa gạt và chiếm đoạt tài sản lên đến 100 triệu đồng.

Dẫn nguồn tin từ Vietnamnet, vào sáng 21/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Dũng (SN 1995, ở xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Làm sổ đỏ giả để cầm cố, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng - Ảnh 1
Đối tượng Đặng Văn Dũng bị bắt giữ vì tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Vietnamnet 

Theo lời khai từ Đặng Văn Dũng do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, anh đã đặt làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác mang tên Đặng Văn Dũng, ở địa chỉ nêu trên.   

Theo thông tin ghi nhận của Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 5/4/2023 và ngày 17/4/2023, Dũng đã đến cửa hiệu cầm đồ do ông Bùi Quang Tuấn, sinh năm 1954, trú tại tổ dân phố Lang Quán, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn làm chủ để thế chấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của ông Tuấn. 

Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều mang tên Đặng Văn Dũng và có hình thức giống Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nên ông Tuấn đã cho Dũng cầm cố để vay số tiền 127 triệu đồng. 

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời người dân khi phát hiện, nghi ngờ các vấn đề liên quan giấy tờ giả nói chung và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nói riêng cần báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

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