Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/5, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ N.P.H.A (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) và T.H.T (33 tuổi, ngụ phường 2, TP. Đà Lạt) để điều tra làm rõ vụ cháu bé 2 tháng tuổi bị bạo hành.

A. là mẹ ruột cháu bé, còn T. là bạn trai của A.

Chân dung hai kẻ bạo hành bé 2 tháng tuổi - Ảnh; Báo Pháp luật TP.HCM

Theo điều tra ban đầu, một tháng sau khi ly thân với chồng thì A. qua lại và sống với T.H.T tại phòng trọ ở phường 1, TP Đà Lạt.

Đến 1 giờ sáng ngày 20/5, T. và A. cùng sử dụng ma túy đá và sau đó T. đã có những hành động tàn nhẫn với cháu N.N.T.C.

Thời điểm T. hành hạ dã man cháu C. thì A. cũng có mặt chứng kiến nhưng không hề có động thái nào can ngăn người tình.

Trong đêm 20/5, công an TP. Đà Lạt đã triệu tập T. và A. làm việc, lấy lời khai. Trong khi T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu C. thì đến 8 giờ sáng 21/5, A. vẫn quanh co...

Cháu C. bị tổn thương nội sọ, gãy 4 chi và nhập viện trong tình trạng hôn mê - Ảnh: Báo Gia đình & Xã hội

Dẫn tin từ Báo Gia đình & Xã hội, tại cơ quan điều tra, T.H.T thừa nhận nhiều lần bạo hành cháu bé vì cháu quấy khóc.

Đỉnh điểm tối 20/5, cháu bé không chịu uống sữa, T. đã đánh vào đầu cháu bé khiến cháu bị trớ và khó thở. Khoảng một giờ trước khi ra tay đánh cháu bé, T. đã sử dụng ma túy.

Cháu bé mới hơn 2 tháng tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, trong tình trạng tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân. Cháu bé hôn mê và phải thở máy.

Bệnh viện đang chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất trong việc điều trị cho cháu bé.

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

