Người chồng khai nhận, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã ra tay đánh đập dã man trong suốt thời gian dan.

Theo thông tin từ VOV, sáng 21/5, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã triệu tập anh T.V.L (sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành) và mời chị B.T.T.G (sinh năm 1987, quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) lên làm việc.

Anh L. bị điều tra vì liên quan đến thông tin đánh đập vợ là chị B.T.T.G khi chị này mang bầu 7 tháng.

Chị G. bị nhiều vết thương trên khắp cơ thể - Ảnh: VOV

Trước đó, nắm được thông tin chị B.T.T.G đang mang thai 7 tháng phải trốn về quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vì bị chồng bạo hành trong một thời gian dài, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Kim Xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Dẫn tin từ VTC News, quá trình làm việc, L. khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ vợ là chị B.T.T.G ngoại tình nên L. đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. L. dùng lược, thắt lưng da… vụt vào người chị G., gây nên các vết thương trên khắp cơ thể.

Anh T.V.L được triệu tập tới cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, chị G. lấy T.V.L từ tháng 4/2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2 (xã Kim Xuyên). Hai người đã có một con chung và hiện chị G. đang mang thai con thứ 2 được 7 tháng.

Quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị G. sống khép kín, không tham gia sinh hoạt tại đoàn thể nào ở địa phương.

Công an huyện Kim Thành khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng giám định tỷ lệ thương tích đối với chị G. và tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Tình tiết mới trong lời khai của người chồng đánh vợ mang thai 7 tháng ở Hải Dương: Nghi vợ ngoại tình, hành hạ trong thời gian dài Vào ngày 22/5, Công an huyện Kim Thành mời chị B.T.T.G (vợ anh T.V.L vừa từ Kiên Giang bay ra) lên làm việc. Anh T.V.L. cũng đã khai nhận nghi ngờ chị G. ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài.

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