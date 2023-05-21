Người chồng bạo hành dã man vợ bầu 7 tháng bị triệu tập

Xã hội 21/05/2023 22:04

Người chồng khai nhận, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã ra tay đánh đập dã man trong suốt thời gian dan.

Theo thông tin từ VOV, sáng 21/5, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã triệu tập anh T.V.L (sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành) và mời chị B.T.T.G (sinh năm 1987, quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) lên làm việc. 

Anh L. bị điều tra vì liên quan đến thông tin đánh đập vợ là chị B.T.T.G khi chị này mang bầu 7 tháng.

Người chồng bạo hành dã man vợ bầu 7 tháng bị triệu tập - Ảnh 1
Chị G. bị nhiều vết thương trên khắp cơ thể - Ảnh: VOV

Trước đó, nắm được thông tin chị B.T.T.G đang mang thai 7 tháng phải trốn về quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vì bị chồng bạo hành trong một thời gian dài, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Kim Xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Dẫn tin từ VTC News, quá trình làm việc, L. khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ vợ là chị B.T.T.G ngoại tình nên L. đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. L. dùng lược, thắt lưng da… vụt vào người chị G., gây nên các vết thương trên khắp cơ thể.

Người chồng bạo hành dã man vợ bầu 7 tháng bị triệu tập - Ảnh 2
Anh T.V.L được triệu tập tới cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, chị G. lấy T.V.L từ tháng 4/2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2 (xã Kim Xuyên). Hai người đã có một con chung và hiện chị G. đang mang thai con thứ 2 được 7 tháng.

Quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị G. sống khép kín, không tham gia sinh hoạt tại đoàn thể nào ở địa phương.

Công an huyện Kim Thành khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng giám định tỷ lệ thương tích đối với chị G. và tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Tình tiết mới trong lời khai của người chồng đánh vợ mang thai 7 tháng ở Hải Dương: Nghi vợ ngoại tình, hành hạ trong thời gian dài

Tình tiết mới trong lời khai của người chồng đánh vợ mang thai 7 tháng ở Hải Dương: Nghi vợ ngoại tình, hành hạ trong thời gian dài

Vào ngày 22/5, Công an huyện Kim Thành mời chị B.T.T.G (vợ anh T.V.L vừa từ Kiên Giang bay ra) lên làm việc. Anh T.V.L. cũng đã khai nhận nghi ngờ chị G. ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng bạo hành vợ bầu 7 tháng chồng bạo hành vợ

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt