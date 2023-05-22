Chân dung mẹ ruột và người tình bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Lâm Đồng

Đời sống 22/05/2023 06:55

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngayd 21/5, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp với Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ngụ phường 2, TP. Đà Lạt để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Riêng Nguyễn Phúc Hồng Ân (mẹ cháu bé), Đại tá Phú cho biết vì tiên lượng sức khỏe cháu bé rất xấu nên cơ quan này cho gia đình bảo lãnh để về chăm sóc cháu.

Chân dung mẹ ruột và người tình bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp với Thương vì hành vi đánh dã man cháu bé 2 tháng tuổi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, cơ quan công an cũng đã triệu tập Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt), là mẹ ruột của cháu C. Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe cháu C. hiện rất xấu nên cơ quan công an đã tạm cho Ân về chăm sóc bé.

Cháu C. là con của Nguyễn Phúc Hồng Ân và cha ruột là anh N.Đ.T.N (ngụ phường 7, TP Đà Lạt).

Năm 2020, Ân kết hôn với anh N. và có cháu C., đến tháng 2/2023 thì ly thân. Sau đó, Ân và cháu C. thuê trọ ở phường 1, TP Đà Lạt. Từ tháng 3/2023, Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương. Do là trẻ sơ sinh, cháu C. thường quấy khóc nên Thương rất bực tức. Vì vậy, Thương nhiều lần dùng tay đánh, tát mạnh vào mặt cháu C.

Ngày 14 và 15/4/2023, Thương dùng tay tát vào mặt cháu C.

Ngày 19/5/2023, Thương lấy núm vú giả, đặt vào miệng cháu C. rồi dán băng keo quanh miệng để cháu không khóc. Khi thấy cháu C. khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném 4 - 5 cái vào người cháu.

1h ngày 20/5, Thương và Ân cùng sử dụng ma túy đá và sau đó Thương đã có những hành động tàn nhẫn với cháu C. Đáng nói, thời điểm Thương bạo hành cháu C., Ân có mặt tại phòng trọ song đã không căn ngăn.

Chân dung mẹ ruột và người tình bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Lâm Đồng - Ảnh 2
Bé C. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP Bảo Lộc xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Lãnh đạo cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Hoài Thương (33 tuổi) để điều tra về hành vi bạo hành khiến bé gái N.T.C (gần 3 tháng tuổi) bị nhiều thương tích rất nặng.

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