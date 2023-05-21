Phát hiện cháu B.Đ.T nằm úp sấp mặt trên hồ bơi, nhân viên cứu hộ cứu nạn của bể bơi Hoà Bình đã nhanh chóng sơ cứu nhưng cháu bé đã tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Hải Dương, vào 16h50 ngày 20/5, cháu B.Đ.T, sinh năm 2014, quê quán xã Gia Trấn (Gia Viễn, Ninh Bình) hiện ở xã Lê Thiện, An Dương (Hải Phòng) đến bơi tại bể bơi Hoà Bình (Trung tâm Vui chơi giải trí và tổ chức sự kiện Hoà Bình) ở xã Đồng Cẩm thì gặp nạn.

Phát hiện cháu T. nằm úp sấp mặt trên hồ bơi, nhân viên cứu hộ cứu nạn của bể bơi Hoà Bình đã nhanh chóng sơ cứu, sau đó đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Kim Thành nhưng tại đây cháu T. đã tử vong.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực bể bơi Hoà Bình có nhiều trẻ em và người lớn tắm, vui chơi. Lực lượng chức năng huyện Kim Thành đang điều tra làm rõ vụ việc.

1 trong 3 bể bơi tại Trung tâm Vui chơi giải trí và tổ chức sự kiện Hòa Bình - Ảnh: Báo Hải Dương

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, một sự việc xảy ra tương tự 17h ngày 1/5, bé P.M.Đ được phát hiện khi nổi trên mặt nước ở bể bơi khu du lịch sinh thái Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.

Đăng (14 tuổi, trú thị trấn Phố Châu) được người thân đưa đến khu du lịch sinh thái nghỉ lễ chiều cùng ngày. Bé trai sau đó xuống tắm tại bể bơi sâu 90 cm. Khoảng 30 phút sau, bảo vệ phát hiện Đăng nổi trên mặt nước, xung quanh có hàng chục người đang bơi. Lúc cứu hộ tiếp cận đưa lên bờ sơ cứu, Đăng đã tử vong.

Ông Nguyễn Xuân Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Quý Gia, đơn vị vận hành khu du lịch sinh thái Hải Thượng, cho biết lực lượng chức năng bước đầu khám nghiệm đã nhận định "nạn nhân tử vong do bị ngạt thở, nhiều khả năng gặp vấn đề về bệnh lý chứ không phải đuối nước".

Theo ông Lợi, khu du lịch có ba bể bơi, dành cho ba lứa tuổi khác nhau và có 7 nhân viên túc trục. Nạn nhân bơi ở bể bơi cấp độ 2 dành cho lứa tuổi thiếu niên. Khi cứu hộ tiếp cận làm các biện pháp sơ cứu và hô hấp nhân tạo, "nạn nhân không có nước trong phổi".

Lãnh đạo xã Sơn Trung cho biết đang phối hợp với công an làm rõ nguyên nhân bé trai gặp nạn, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

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