Thầy giáo L. thừa nhận bản thân đã thiếu kiềm chế và đánh vợ, xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, các vấn đề tài chính chi tiêu trong nhà... Chị H. (27 tuổi), người bị chồng đánh cũng là một giáo viên, đang dạy học tại một trường mầm non.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều 20/5, ông Đỗ Ngọc Anh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết - đơn vị đã nắm bắt thông tin và yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc thầy giáo V.H.L. (33 tuổi, giáo viên trường TH Nguyễn Thị Minh Khai) có hành vi đánh vợ.

Thấy con gái bị nhiều vết thương, trong đó có vết thương ở đỉnh đầu, ông D. lo ngại nên xin chuyển viện, đưa con gái đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Qua thăm khám, bệnh viện này xác định chị N. đa chấn thương phần mềm. Ngày 20.5, ông D. cho biết chị N. đã xuất viện, về nhà theo dõi thêm.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, kết quả thăm khám tại TTYT H.Buôn Đôn cho thấy, chị N. bị đa vết thương do bị đánh, xuất huyết kết mạc với nhiều vết thương như: xây xát da vùng trán, chân mày, bầm tím mi mắt, sưng nề ổ mắt (bên trái), dập môi, vùng đỉnh đầu có khối sưng…

Ông D. cho rằng mặc dù chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc con gái bị đánh nhưng hành vi của anh L. đã đi quá giới hạn, nên ông làm đơn gửi đến Phòng GD-ĐT H.Buôn Đôn cũng như cơ quan công an địa phương, yêu cầu làm rõ, xử lý trách nhiệm của anh L. Sau khi đánh vợ, L. còn bỏ mặc, không đưa đi cấp cứu. Đến nay, L. cũng không đến xin lỗi hay thăm hỏi vợ.

Chị N. được thăm khám, điều trị tại BVĐK vùng Tây nguyên - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngoài ra, theo bản tường trình của anh L. gửi ban giám hiệu nhà trường, anh L. cho rằng vợ mình ít khi chăm lo cho gia đình, con cái, mọi khoản chi tiêu, sinh hoạt, tiền học của con hầu như đều một mình anh gánh vác. Hơn thế, chị N. thường đi sớm về trễ, gây ức chế cho anh.

Cũng trong tường trình, anh L. cho rằng đã nhiều lần viết đơn ra tòa để giải quyết ly hôn nhưng vợ không chịu ký. Mới đây, vợ có lấy tiền của anh L. để làm việc riêng nhưng không nói cho anh biết khiến anh bức xúc.

Ngày 14/5, khi rửa chén bát, vợ anh chửi bới nên anh đã tát vợ một cái. Sau đó, chị N. tiếp tục chửi, dẫn đến việc anh đánh vợ. Anh L. cho biết bản thân anh nhận thức được việc làm của mình là sai và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.