Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'khoắng sạch' 700 triệu đồng khi làm cộng tác viên online

Xã hội 21/05/2023 06:57

chị V. (SN 1989, trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) đến Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 20/5, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội), xác minh làm rõ đơn trình báo của chị V. (34 tuổi, quê Ninh Bình) về việc bị kẻ gian lừa chiếm đoạt tài sản.

Chị V. cho biết sau khi nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ, sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Sau đó, chị này chuyển hơn 700 triệu đồng để làm nhiệm vụ, nhưng không nhận được tiền như thỏa thuận.

Biết mình bị lừa, người phụ nữ đã đến trình báo Công an phường Thạch Bàn. Theo Công an Hà Nội, cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm cộng tác viên online kiếm tiền trên mạng. Đa số nạn nhân là phụ nữ nuôi con nhỏ, không có việc làm hay sinh viên tìm việc làm.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'khoắng sạch' 700 triệu đồng khi làm cộng tác viên online - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

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