Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 19/5, thông tin từ Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão khiến 2 người bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 16h40 cùng ngày, xe ô tô BKS 34A-628.41 do Vũ Minh Đức điều khiển, khi lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) theo hướng từ ngã tư Máy Sứ đi Ngã Sáu (TP Hải Dương) đã va chạm với xe đạp điện do cháu N.Đ.M.Q (SN 2013, phường Tân Bình, TP Hải Dương) lưu thông cùng chiều.

Xe ô tô này tiếp tục va chạm xe mô tô BKS 34B2-562.60 do anh Đ.H.N (SN 1972, trú phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) cầm lái, chạy hướng ngã sáu đi ngã tư Máy Sứ. Tiếp đó, chiếc xe ô tô này va chạm với 2 xe mô tô BKS 34K1-039.37 do chị L.T.C (SN 1980) cầm lái và xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 của chị Đ.K.N (SN 2005, cùng trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi xảy ra vụ va chạm liên hoàn, xe ô tô trên dừng lại cách hiện trường vài trăm mét và hư hỏng phần đầu, bánh trước xịt lốp. Vụ tai nạn khiến cháu Q. và Đ.K.N bị gãy chân, 5 phương tiện liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng.

Công an TP Hải Dương đã làm việc với Vũ Minh Đức (SN 1997, trú tại đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương).

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mình là người điều khiển xe ô tô BKS 34A-628.41 gây ra vụ tai nạn trên. Cơ quan chức năng test ma tuý đối với Đức cho kết quả âm tính, nồng độ cồn 1.019 mg/l khí thở. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VTC News

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021-NĐ-CP, người điều khiển ô tô có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền 30-40 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong 22-24 tháng.

Ngoài ra, nếu gây tai nạn và bị truy tố hình sự thì người điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn sẽ phải đối mặt với các mức xử phạt theo quy định tại Điều 260 bộ Luật Hình Sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).