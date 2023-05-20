Dùng cồn nướng mực đãi tiệc mừng thai phụ sắp sinh, 3 người trong nhà bị bỏng nặng

Vào ngày 20/5, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) đang tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp bỏng rất thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) đang tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp bỏng nặng, Bệnh nhân đầu tiên là chị H.T.T. (28 tuổi, hiện sống tại TPHCM), nhập viện trong tình trạng bỏng lửa cồn diện tích 45% và vừa sinh em bé. Còn bệnh nhân thứ hai là bà P.T.L. (58 tuổi, mẹ chị T.) bỏng 35% diện tích cơ thể. Khai thác bệnh sử, trước đó vì chị T. mang thai 37 tuần đã cận ngày sinh, cả nhà quyết định tổ chức tiệc để đãi thai phụ ăn trước ngày lâm bồn. Khi đang dùng cồn nướng mực trong buổi tiệc, người mẹ bất cẩn làm cồn đổ khiến lửa phựt lên, cháy vào áo quần các thành viên đang ngồi cạnh nhau. Hậu quả, 3 người trong gia đình bị bỏng.

Các nạn nhân vào cấp cứu tại một bệnh viện ở quận 10. Trong lúc này, chị T. chuyển dạ nên tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ mổ bắt con khẩn cấp. Sinh em bé xong, bệnh nhân và mẹ ruột được Bệnh viện Trưng Vương tiếp nhận điều trị ngày 16/5. Ngoài ra, con lớn của chị T. cũng đang được chăm sóc tích cực tại một bệnh viện chuyên khoa nhi ở TP.HCM. Người mẹ bỏng 35% diện tích cơ thể - Ảnh: Báo Dân Trí Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Thiện, khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, cả hai mẹ con trên đều bỏng độ 2-3, có tình trạng sốc bỏng. Ekip điều trị đã tiến hành điều trị chống sốc, bù dịch, dùng kháng sinh mạnh, xử lý nhiễm trùng, nhiễm độc, hỗ trợ dinh dưỡng cho các bệnh nhân.

Sắp tới, 2 bệnh nhân sẽ được cắt lọc, ghép da những vị trí bỏng sâu, sau đó tiến hành tập vật lý trị liệu để hồi phục, tránh sẹo co rút. Thời gian điều trị dự kiến kéo dài, tính bằng tháng. Đây không phải lần đầu tiên có những trường hợp bị bỏng nặng vì nướng mực bằng cồn. Bé Đặng Bảo Lâm bị bỏng lửa cồn khắp cơ thể - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một trường hợp tương tự xảy ra vào khoảng 19h ngày 30/4, gia đình anh Nghị tổ chức bữa tiệc nho nhỏ. Trong lúc người em vợ đổ cồn vào khay nướng mực, bé Lâm chạy xuống không may giẫm phải khay cồn. Lập tức, ngọn lửa bén lấy đứa trẻ, cháy rực như ngọn đuốc. Nghe tiếng gào thảm thiết của con, chị Mến vội lao ra dùng giẻ ướt dập lửa. Chiếc khăn nhỏ chỉ trùm được một phần cơ thể của Lâm, phần hở ra lửa tiếp tục bắt vào người chị Mến. Ngay sau đó, Lâm được đưa đi sơ cứu rồi lập tức lên xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương. Qua đánh giá tình hình, các bác sĩ ở Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cho biết, bé Đặng Bảo Lâm bị bỏng rất nặng. Diện tích bỏng khắp trên cơ thể, có nơi lên đến độ 3, độ 4. Nhờ sự cứu chữa kịp thời, con mới thoát khỏi "cửa tử". Bác sĩ cũng tiến hành ghép da 10% ở chân để tránh nguy cơ hoại tử cho Lâm. Do tính chất bay hơi, sinh nhiệt nhiều, cồn khi bén vào người sẽ gây bỏng và tổn thương da diện rộng. Nếu sơ cứu không đúng cách, bệnh nhân sẽ chuyển từ bỏng nông thành sâu nhanh chóng, khiến cơ thể, sức khỏe bị ảnh hưởng nặng hơn. Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng, tránh nấu nướng trong phòng kín mà phải có không gian thoáng. Không nên tích trữ dung môi làm nhiên liệu (xăng, cồn) trong nhà, vị trí gần xe cộ. Cần sử dụng các loại bếp an toàn (như bếp từ, bếp điện) và không dùng cồn đổ ra ngoài để nấu nướng tự phát.

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