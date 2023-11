Bên cạnh đó, cuối năm 2022, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Kim Xuyên đã từng xuống làm việc với chị G. về thông tin chị bị đánh đập. Tuy nhiên khi công an xuống chị này đã từ chối hợp tác, phủ nhận việc bị đánh, thậm chí còn đề nghị công an không được can thiệp vào làm mất hạnh phúc gia đình chị.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an xã Kim Xuyên cho biết, trước khi xảy ra sự việc, đơn vị chưa từng nhận đơn tố cáo bị chồng hành hung của chị G.. Công an xã Kim Xuyên đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành để điều tra, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, từ ngày 15/5, toàn bộ sự việc đã được bàn giao cho Công an Kim Thành thụ lý.

Theo lời chị G., bản thân đang mang bầu đứa con đầu lòng nên không thể đi làm, chồng cũng không có công việc ổn định nên túng thiếu. Khi nổi nóng, chồng bắt đầu đánh chị G.

Đỉnh điểm của những trận đòn roi là lúc chị mang bầu đứa con thứ hai. Lúc này, chồng chị hay nạp tiền chơi game. Mỗi khi thiếu tiền, người này yêu cầu chị G. phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng bên ngoại. Thai phụ khẳng định, chồng chị thường đánh tới khi thấy chị kiệt sức mới dừng tay, anh ta nói sẽ không đánh cho chị chết luôn mà để chị chết từ từ. Chồng cũng giam lỏng chị, không cho dùng điện thoại nên chị không thể kêu cứu hay bỏ trốn.

Chị G. vốn sở hữu nhan sắc ưa nhìn, da trắng, tóc dài nhưng sau chuỗi ngày bị chồng bạo hành đã trở nên "thân tàn ma dại" - Ảnh: Báo dân Trí

Theo thông tin từ VietNamNet, đến sáng ngày 19/5, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện này đã mời anh T.V.L. (ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) lên làm việc sau việc anh này bị vợ là chị Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi) tố cáo bạo hành như thời trung cổ. Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành cũng đã phát giấy mời chị Bùi Thị Tuyết G. đến làm việc. Hiện chị G. ở nhà bố mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, có hẹn ngày 22/5 sẽ đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, anh L. trình bày vợ chồng có xảy ra xô xát và anh ta có dùng dây lưng đánh chị G.. Cũng theo vị lãnh đạo này, song song với việc mời anh T.V.L. lên làm việc, cơ quan điều tra đã về nhà anh này thu giữ những vật chứng có liên quan.

chị G. cũng xác nhận đã nhận được giấy mời làm việc của Công an huyện Kim Thành.