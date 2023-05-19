Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã mời anh T.V.L., người chồng bị tố hành hung vợ mang bầu 7 tháng lên làm việc và thu giữ những vật chứng liên quan.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, ông N.V.Đ., hàng xóm nhà anh L. cho biết, vợ chồng anh L. thường xuyên không có nhà, thỉnh thoảng mới có mặt địa phương. Làng xóm cũng không biết vợ chồng anh này làm nghề gì, công tác ở đâu, nhưng đoán rằng anh L. không có công việc ổn định. Khi được hỏi có từng nghe tiếng la hét, cầu cứu của chị G. không, ông Đ. cho biết chưa từng nghe thấy chị G. la hét hay cầu cứu hàng xóm vì bị chồng đánh. Bố mẹ anh L. sinh được 5 người con (3 trai, 2 gái), tất cả đều đã có gia đình riêng. Anh L. là con út trong gia đình, chị G. là người vợ thứ 3 của anh này. Anh L. có 7 con với 2 người vợ đầu. Với chị G. anh L. có một con trai hơn 1 tuổi và một thai nhi 7 tháng đang trong bụng mẹ.

Gia đình anh L. ở cùng với bố mẹ, anh trai trong một mảnh đất có 3 ngôi nhà riêng biệt. Chị G. bị đánh thì hành xóm cũng không rõ bố mẹ và anh trai có biết không, vì gia đình nhà anh L. sống khép kín, ít giao lưu với hàng xóm. Chị Giao trở về nhà mẹ và đang được người thân chăm sóc - Ảnh: VietNamNet Bên cạnh đó, cuối năm 2022, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Kim Xuyên đã từng xuống làm việc với chị G. về thông tin chị bị đánh đập. Tuy nhiên khi công an xuống chị này đã từ chối hợp tác, phủ nhận việc bị đánh, thậm chí còn đề nghị công an không được can thiệp vào làm mất hạnh phúc gia đình chị.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an xã Kim Xuyên cho biết, trước khi xảy ra sự việc, đơn vị chưa từng nhận đơn tố cáo bị chồng hành hung của chị G.. Công an xã Kim Xuyên đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành để điều tra, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, từ ngày 15/5, toàn bộ sự việc đã được bàn giao cho Công an Kim Thành thụ lý. Theo lời chị G., bản thân đang mang bầu đứa con đầu lòng nên không thể đi làm, chồng cũng không có công việc ổn định nên túng thiếu. Khi nổi nóng, chồng bắt đầu đánh chị G. Đỉnh điểm của những trận đòn roi là lúc chị mang bầu đứa con thứ hai. Lúc này, chồng chị hay nạp tiền chơi game. Mỗi khi thiếu tiền, người này yêu cầu chị G. phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng bên ngoại. Thai phụ khẳng định, chồng chị thường đánh tới khi thấy chị kiệt sức mới dừng tay, anh ta nói sẽ không đánh cho chị chết luôn mà để chị chết từ từ. Chồng cũng giam lỏng chị, không cho dùng điện thoại nên chị không thể kêu cứu hay bỏ trốn. Chị G. vốn sở hữu nhan sắc ưa nhìn, da trắng, tóc dài nhưng sau chuỗi ngày bị chồng bạo hành đã trở nên "thân tàn ma dại" - Ảnh: Báo dân Trí Theo thông tin từ VietNamNet, đến sáng ngày 19/5, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện này đã mời anh T.V.L. (ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) lên làm việc sau việc anh này bị vợ là chị Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi) tố cáo bạo hành như thời trung cổ. Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành cũng đã phát giấy mời chị Bùi Thị Tuyết G. đến làm việc. Hiện chị G. ở nhà bố mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, có hẹn ngày 22/5 sẽ đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, anh L. trình bày vợ chồng có xảy ra xô xát và anh ta có dùng dây lưng đánh chị G.. Cũng theo vị lãnh đạo này, song song với việc mời anh T.V.L. lên làm việc, cơ quan điều tra đã về nhà anh này thu giữ những vật chứng có liên quan. chị G. cũng xác nhận đã nhận được giấy mời làm việc của Công an huyện Kim Thành.

Lời khai bất ngờ của người chồng bị tố đánh vợ mang bầu 7 tháng ở Hải Dương Liên quan đến vụ việc người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đã mời anh Trần Văn Luân (SN 1986) lên làm việc.

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