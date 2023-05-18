Tại đây, qua mai mối chị G. quen biết với anh L., không lâu sau cả hai kết hôn. Chị G. theo chồng về Hải Dương sống. Chị chia sẻ, lúc đó chỉ nghĩ cả hai đều lỡ làng nên gắn bó nương tựa nhau. Ngày về chung sống, chị G. mới biết anh L. thực chất đã có 2 người vợ cũ, 7 người con riêng đang sống cùng. Cạnh bên là nhà của bố mẹ chồng, anh chồng... Hằng ngày chị phải đi chợ, nấu ăn cho các thành viên trong nhà.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chị G. là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Dù chẳng thuộc hàng khá giả nhưng cha mẹ chưa để chị G. phải chịu khổ cực ngày nào. Trước khi đến với người chồng hiện tại - T.V.L. (ngụ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương), chị G. từng có cuộc hôn nhân dang dở. Thời gian ở với người chồng cũ, chị có 2 đứa con. Hậu ly hôn, chị để các con cho chồng nuôi, còn bản thân sống một mình và tìm được việc ở trung tâm tiệc cưới tại TPHCM.

"Những trận đòn bị lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp. Vô số lần anh ta dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân, đùi tôi. Ba lần khác anh ấy tưới cồn lên người tôi làm lông mi, quần áo tôi cháy xém. Mỗi lần đánh, thấy tôi sắp ngất xỉu anh ta ngừng tay. Anh ta khẳng định sẽ không đánh tôi chết liền mà để chết từ từ...", thai phụ G. bật khóc kể.

Theo lời thai phụ, cỡ một năm rưỡi nay, chồng chị như trở thành con người khác. Anh L. không việc làm, ở nhà và thường xuyên nạp tiền chơi game. Không tiền, anh buộc vợ mình vay tiền họ hàng, người thân bên ngoại; dùng mọi cách từ dọa nạt, chửi bới đến đánh đập chị G. khiến chị răm rắp nghe theo. Dù biết vợ đang mang thai con thứ hai, nhưng chồng chị G. thường xuyên xuống tay với vợ. Chị G. cho biết, cấp độ bạo hành của anh L. tăng theo thời gian và phụ thuộc vào tâm trạng.

Theo chị G., số tiền chị vay mượn được đưa cho chồng nạp vào game, số còn lại mua thức ăn mỗi ngày. Cứ hết tiền, chồng lại bắt chị vay mượn, nếu chị bảo không có sẽ ra tay hành hạ. Thậm chí, người đàn ông này còn đánh đập đứa con chung của hai người. Sợ chị G. trốn đi, anh ta giam lỏng chị trong nhà, cấm dùng điện thoại.

"Anh ta áp bức từ thể xác lẫn tinh thần tôi. Đến cả khi ngủ tôi cũng sợ bị chồng lôi dậy đánh. Lúc tôi mang bầu hơn 3 tháng, vì quên xin phép khi ra ngoài đóng cổng, anh ta liền túm tôi lại rồi cầm kéo cắt tóc. Một lần khác, anh ta nổi điên lên cạo sạch tóc tôi", chị G. vuốt mái tóc mới mọc vừa chạm gáy nói trong nước mắt.

Hỏi về những vết thương có được chạy chữa hay không, người phụ nữ cho hay bản thân tự chữa trị ở nhà. Vết thương nào rớm máu thì băng bó, bôi thuốc đỏ. Cứ thế vết cũ chưa lành lại bồi thêm vết thương mới khiến cơ thể người mẹ vốn yếu ớt chằng chịt vết sẹo. Chị G. vẫn cảm thấy may mắn khi qua nhiều lần bị chồng đánh mà đứa con trong bụng không sao.

Chị G. mong muốn sớm được cơ quan chức năng giải quyết vụ việc của mình - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Người lao động, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh chị B.T.T.G., người phụ nữ mang thai, "tố" bị chồng là T.V.L. bạo hành khiến thương tích khắp cơ thể. Trong đoạn video được đăng tải, ngoài hình ảnh chị G., còn có cha mẹ và cô ruột của người phụ nữ này.

Theo chị G. nói trong clip: Lúc mới về nhà chồng, giữa chị và anh L. có xảy ra cãi nhau, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây thì chị bị chồng đánh. Nguyên nhân người vợ bị đánh xuất phát từ việc người chồng bắt chị G. phải gọi điện thoại nhờ vay tiền người thân, bạn bè, họ hàng của chị. Nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu…

Cũng theo lời của chị G. trong clip, người chồng dùng móc phơi quần áo sau đó bẻ thẳng và lấy bếp gas đốt lửa; dùng dây điện của nồi cơm điện, dây thắt lưng đánh chị khiến khắp người có thương tích ở mặt, hai bên đùi, đầu gối chân, lưng, vai… Khi công an đến nhà tìm hiểu sự việc, chị không dám nói vì sợ khi nói ra, chồng sẽ cho người về tận nhà bố mẹ đẻ ở Kiên Giang đe dọa người thân, em gái... Còn bố mẹ chồng đối xử rất tốt với chị, mẹ chồng thương và bênh vực chị.

Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm cho biết, vụ thai phụ nghi bị chồng ở Hải Dương bạo hành địa phương đã nắm. Sau khi chị G. đến trình báo, xã có cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi và tìm hiểu thực hư.