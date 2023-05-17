Trong lúc múc đất lên xe tải chở đất đi giải phóng mặt bằng làm đường, ông N. không cẩn thận quan sát, lùi máy múc qua lại gây ra tai nạn khiến bé trai tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đang tiến hành điều tra vụ tai nạn khiến cháu bé 8 tuổi tử vong.

Cụ thể, chiều 16/5, ông Đ V N. (SN 1986, trú huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe máy múc thi công đường giao thông liên thôn tại thôn Sa Múc, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei.

Trong quá trình điều khiển máy múc đi lùi đã không may tông vào cháu A.H (8 tuổi, trú thôn Sa Múc, xã Ngọc Linh), làm cháu tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, nn nhân được xác định là em A H. (SN 2005, thường trú tại thôn Sa Múc, xã Ngọc Linh).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ngọc Linh đã đến bảo vệ hiện trường và chờ các cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, ông A Bú - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh - cho biết, đơn vị thi công công trình đường giao thông liên thôn trên là Công ty xây dựng Đại Minh. Đơn vị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

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