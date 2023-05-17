Bất cẩn khi lái máy múc thi công đường khiến bé trai 8 tuổi tử vong

Đời sống 17/05/2023 18:25

Trong lúc múc đất lên xe tải chở đất đi giải phóng mặt bằng làm đường, ông N. không cẩn thận quan sát, lùi máy múc qua lại gây ra tai nạn khiến bé trai tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đang tiến hành điều tra vụ tai nạn khiến cháu bé 8 tuổi tử vong.

Cụ thể, chiều 16/5, ông Đ V N. (SN 1986, trú huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe máy múc thi công đường giao thông liên thôn tại thôn Sa Múc, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei.

Trong quá trình điều khiển máy múc đi lùi đã không may tông vào cháu A.H (8 tuổi, trú thôn Sa Múc, xã Ngọc Linh), làm cháu tử vong tại chỗ. 

Bất cẩn khi lái máy múc thi công đường khiến bé trai 8 tuổi tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, nn nhân được xác định là em A H. (SN 2005, thường trú tại thôn Sa Múc, xã Ngọc Linh).

 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ngọc Linh đã đến bảo vệ hiện trường và chờ các cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, ông A Bú - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh - cho biết, đơn vị thi công công trình đường giao thông liên thôn trên là Công ty xây dựng Đại Minh. Đơn vị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

 

Người mẹ bật khóc 'chạm vào con' sau 10 tháng viết đơn cầu cứu, tiếp tục 'chạy trốn' vì bị chồng cũ giám sát

Người mẹ bật khóc 'chạm vào con' sau 10 tháng viết đơn cầu cứu, tiếp tục 'chạy trốn' vì bị chồng cũ giám sát

Hành trình gần một năm viết đơn cầu cứu, đòi con của chị Cấn Thị Thùy Dương (Bắc Ninh) đã kết thúc bằng cuộc đoàn tụ đầy nước mắt vào ngày 16/5.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 8 tuổi tử vong tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới