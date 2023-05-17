Cụ thể, căn nhà bị cháy có 4 tầng, được thiết kế theo kiểu dạng nhà ống; tầng 2, tầng 3 có ban công, tầng 4 được hàn khung sắt kín để chống trộm. Tại hiện trường, căn nhà bị cháy cả 4 tầng, hầu hết tài sản đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vụ cháy tại căn nhà 4 tầng tại ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội), sáng nay 17/5, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sau khi vợ và 2 con thoát nạn, anh Quang leo xuống tầng 2 cùng mẹ già. Lúc này, mẹ anh đã phát hiện cháy và chạy ra ngoài ban công. Nhờ hàng xóm trợ giúp thang từ bên ngoài đường, cả 2 mẹ con đã an toàn rời khỏi đám cháy.

Anh Đào Nguyên Quang (39 tuổi, chủ căn nhà bị cháy) cho biết, khoảng 5 giờ hôm nay, khi anh cùng vợ và con út đang ngủ ở tầng 3 thì bất ngờ con trai lớn chạy vào đập cửa gọi bố mẹ và hét "cháy, cháy". Vợ chồng anh Quang bừng tỉnh. Khi anh chạy ra bên ngoài thì thấy khói bốc lên mù mịt, ngọn lửa đã cháy từ tầng 1 lên tầng 4, nhà nóng như cái lò nên không thể thoát nạn bằng cửa ra vào tầng 1. Tuy nhiên, do đã được tập huấn về phòng cháy, chữa cháy nên anh khá bình tĩnh. Anh liền trấn an vợ con và chạy vào nhà tắm, dấp ướt khăn mặt đưa cho họ bịt mũi và hướng dẫn để 3 mẹ con leo qua ban công, sang nhà hàng xóm.

Anh Quang ngồi thẫn thờ trước ngôi nhà mà vợ chồng anh tích cóp bấy lâu để xây dựng - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chị Bùi Thị Tâm (40 tuổi, vợ anh Quang) không khỏi đau xót, bởi ngôi nhà là tài sản lớn nhất mà vợ chồng anh chị tích cóp xây dựng lên.

Chị Tâm kể, khi thấy con trai gọi, theo bản năng chị bật dậy rồi cùng các con định đi xuống tầng để thoát ra ngoài, nhưng khi đó khói đen bốc lên tới nỗi không thở được, chị đã chạy vào nhà vệ sinh rồi lấy khăn ướt che lên mặt và đầu cho 2 cậu con trai cùng bản thân rồi đi ra ban công tầng 3.

Chị Tâm nhớ lại, khi vợ chồng chị đang ngủ thì nghe thấy tiếng con trai gọi "cháy". Theo bản năng, lúc này vợ chồng chị bật dậy rất nhanh để gọi các con chạy ra ban công. Sau khi thấy ngọn lửa bùng lên mạnh, chị được chồng hướng dẫn trèo qua ban công thoát nạn.

"Thời điểm trèo qua ban công, tôi cũng khá sợ vì lối đi rất nhỏ, tuy nhiên, ranh giới giữa sự sống và cái chết buộc tôi phải liều trèo qua. Sau khi đi qua, tôi hướng dẫn hai con trai leo theo", chị Tâm kể. Đa số tài sản trong nhà đều bị thiêu rụi, dù vậy, tính mạng của cả gia đình vẫn được bảo toàn, "còn người là hạnh phúc rồi".

Anh Quang và vợ - Ảnh: Báo Thanh Niên

3 mẹ con thoát nạn bằng cách trèo qua ban công tầng 3 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, tại khu vực tầng một căn nhà số 44 ngõ 125 Vĩnh Phúc bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ở thời điểm hỏa hoạn xảy ra, trong nhà có 5 người, gồm: anh Đào Nguyên Quang, chị Bùi Thị Minh Tâm cùng người mẹ già và 2 con.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.Ba Đình lập tức có mặt, đồng thời triển khai công tác cứu nạn, khống chế vụ hỏa hoạn.

Đến khoảng 5 giờ 30, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.