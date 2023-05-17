Thông tin MỚI về vụ 2 thiếu nữ 'tắm tiên' ở Hồ Gươm: Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ

Vào ngày 17/5, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, có việc 2 thiếu nữ tắm ở hồ Hoàn Kiếm như đoạn clip đã chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào trưa ngày 17/5, một đại diện Công an quận Hoàn Kiếm xác nhận điều này này và nhấn mạnh rằng, sự việc này đã xảy ra rất nhanh.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 16/5, ở gần khu vực Nhà hàng Thuỷ Tạ, đường Lê Thái Tổ. “Vì thời gian xảy ra quá sớm, nên Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm cũng như cơ quan chức năng không phát hiện ra. Nhưng qua xác minh ban đầu và trích xuất camera, cơ quan công an đã xác định như trên”, vị đại diện Công an Hoàn Kiếm thông tin.

Hiện tại, công an đang tiến hành truy tìm 2 người tắm ở hồ Hoàn Kiếm. “Trên thực tế, người dân không được tắm ở hồ Hoàn Kiếm nhưng tại khu vực này lại không có biển cấm, nên cơ quan chức năng khó xử lý.

Hai thiếu nữ tắm ở hồ Hoàn Kiếm vì cá cược - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều ngày 16/5, mạng xã hội lan truyền clip dài 26 giây ghi lại cảnh 2 cô gái cởi hết áo, trùm kín đầu và xuống tắm ở Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đoạn clip đã gây bức xúc dư luận vì hành vi "tắm tiên" của 2 cô gái ở Hồ Gươm, địa danh lịch sử của Thủ đô.

Một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, qua xác minh của các đơn vị chức năng cho thấy không có sự việc 2 cô gái tắm tại Hồ Gươm, video trên mạng xã hội có thể do cắt ghép.

UBND quận Hoàn Kiếm đã chuyển thông tin đến Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để xử lý theo quy định. Nhiều khả năng, đây là sản phẩm cắt ghép chứ không có thật. Sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đang tiến hành kiểm tra, thông tin cụ thể vụ việc sẽ được thông tin sau.

Thực hư thông tin 2 thiếu nữ 'tắm tiên' ở Hồ Gươm gây bức xúc dư luận Liên quan đến hình ảnh thất thiệt "2 cô gái tắm tiên tại hồ Hoàn Kiếm", một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết quận đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Công an TP Hà Nội xác minh người đăng tải, xem xét xử lý theo quy định.

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