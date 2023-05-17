Liên quan đến hình ảnh thất thiệt "2 cô gái tắm tiên tại hồ Hoàn Kiếm", một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết quận đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Công an TP Hà Nội xác minh người đăng tải, xem xét xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 17/5, một lãnh đạo UBND Q.Hoàn Kiếm cho biết, qua xác minh của các đơn vị chức năng cho thấy không có vụ việc 2 thiếu nữ tắm ở hồ Hoàn Kiếm, clip trên mạng xã hội có thể là do cắt ghép.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm) cũng đã cho cán bộ đi kiểm tra khu vực được cho là xảy ra vụ việc nêu trên. Theo một cán bộ Công an P.Hàng Trống, khu vực được cho là có vụ việc 2 thiếu nữ "tắm tiên" nằm gần nhà hàng Thuỷ Tạ (trên đường Lê Thái Tổ).

"Mực nước chỗ này sâu khoảng 2 m, nhiều bùn nhưng trong clip cho thấy mực nước chỉ dâng ngang người 2 thiếu nữ là vô lý. Đây có thể là sản phẩm cắt ghép để câu view", vị cán bộ chia sẻ thêm.

Clip 2 thiếu nữ tắm được lan truyền trên mạng xã hội ngày 16/5 - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều 16/5, mạng xã hội lan truyền clip dài 26 giây ghi lại cảnh 2 cô gái cởi hết áo, trùm kín đầu và xuống tắm ở Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đoạn clip đã gây bức xúc dư luận vì hành vi "tắm tiên" của 2 cô gái ở Hồ Gươm, địa danh lịch sử của Thủ đô.

Theo một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, qua xác minh của các đơn vị chức năng cho thấy không có sự việc 2 cô gái tắm tại Hồ Gươm, video trên mạng xã hội có thể do cắt ghép.

UBND quận Hoàn Kiếm đã chuyển thông tin đến Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để xử lý theo quy định. Nhiều khả năng, đây là sản phẩm cắt ghép chứ không có thật.

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