Cầm tiền ra bệnh viện cho mẹ thì gặp tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm

Đời sống 17/05/2023 10:43

Anh B.V.T cầm tiền ra bệnh viện cho mẹ chữa bệnh, trong lúc quay về thì không may gặp nạn. 

Theo thông tin từ báo Hòa Bình, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/5, tại km76+750(T), quốc lộ 6, thuộc địa phận phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong tại chỗ

Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Đó là anh B.V.T (SN 1985) và anh Đ.C.T (SN 1990); cả 2 nạn nhân cùng trú tại xóm Đảy, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Cầm tiền ra bệnh viện cho mẹ thì gặp tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt
Cầm tiền ra bệnh viện cho mẹ thì gặp tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 2
2 người đi máy tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng, xe ôtô hư hỏng phần đầu - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, đến sáng ngày 17/5, ông Bùi Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Thạch Yên xác nhận, 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 6 là công dân của xã Thạch Yên. 

 

Chủ tịch UBND xã Thạch Yên cho biết: Gia đình 2 nạn nhân đều thuộc diện khó khăn. Gia đình anh B.V.T vừa thoát nghèo. Anh B.V.T là lao động chính, trong nhà có mẹ già, chị gái thường xuyên ốm đau, phải nằm viện. Hôm qua, anh B.V.T cầm tiền ra bệnh viện cho mẹ chữa bệnh, trong lúc quay về thì không may gặp nạn. 

Còn gia đình anh Đ.C.T thuộc hộ cận nghèo. Anh Đ.C.T là lao động chính, gia đình có 2 đứa con nhỏ, 1 cháu học cấp 2, 1 cháu học mầm non, vợ ở nhà làm nông. Hôm qua, anh Đ.C.T cùng anh B.V.T xuống thăm mẹ anh B.V.T thì gặp tai nạn giao thông và tử vong. 

Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Yên, sáng nay, cấp uỷ, chính quyền xã đã đến thăm viếng gia đình 2 nạn nhân; đồng thời, làm công tác tư tưởng để giúp gia đình 2 nạn nhân từng bước vượt qua nỗi đau mất mát, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

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