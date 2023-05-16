TP.HCM: 3 trẻ nhập viện sau ăn chả lụa bán dạo, nghi ngộ độc botulinum

Đời sống 16/05/2023 10:39

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp của 3 bệnh nhi bị ngộ độc botulinum sau ăn chả lụa.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 16/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đêm ngày 15/5, bệnh viện điều chuyển thuốc BAT từ Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM để cứu 3 bệnh nhi bị ngộ độc botulinum sau ăn chả lụa.

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 13/5, gia đình có 4 người (ngụ TP.Thủ Đức) gồm 1 người dì cùng 3 anh em ruột là N.V.H (14 tuổi), N.V.Đ (13 tuổi) và N.T.X (10 tuổi) có mua chả lụa từ người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì. Sau khi ăn khoảng từ 12 – 18 giờ cùng ngày, cả 4 người đều bị đau bụng, buồn nôn, ói và tiêu chảy nhiều lần. Tiếp đó, từ từ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau người và 3 đứa trẻ bị yếu cơ dần.

TP.HCM: 3 trẻ nhập viện sau ăn chả lụa bán dạo, nghi ngộ độc botulinum - Ảnh 1
1 trong 3 bệnh nhi nghi bị ngộ độc botulinum - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngày 14/5, cả 3 em được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng mệt lả. Bệnh nhi N.V.Đ có biểu hiện sụp mi, yếu 2 chân và đến 5 giờ sáng 15/5 thì bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản thở máy.

2 em còn lại là N.V.H và N.T.X cũng có biểu hiện sụp mi, yếu chân vào chiều 14/5. Đến sáng 15/5, hai bé này cũng xuất hiện sụp mi mắt, yếu dần tứ chi, sức cơ khoảng 4/5 nên Bệnh viện Nhi đồng 2 đã mời bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ do nghi ngờ các bệnh nhân bị ngộ độc. Khoảng 15 giờ ngày 15/5, sau khi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy thống nhất chẩn đoán nghi ngờ nhiễm độc botulinum do ăn chả lụa.

Đến 19 giờ cùng ngày, các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán ngộ độc botulinum. Do tính chất cấp bách của bệnh lý ngộ độc botulinum nếu điều trị trễ sẽ dẫn đến liệt cơ, suy hô hấp phải thở máy từ 3 - 6 tháng nên các bác sĩ đã quyết định điều trị sớm nhất có thể để tránh những biến chứng nặng xảy ra.

Với mục tiêu đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập tức liên hệ với Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam để điều chuyển thuốc BAT (2 lọ còn lại sau đợt điều trị cho chùm ca bệnh ngộ độc botulinum do ăn cá ủ muối chua vào tháng 3/2023).

Đến 1 giờ sáng 16.5, đoàn của Bệnh viện Chợ Rẫy có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trước đó, đã đón ê kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vận chuyển thuốc BAT về thẳng Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, sau khi hội chẩn lại lần cuối, rạng sáng 16/5, cả 3 trẻ đã được dùng thuốc BAT để giải độc botulinum. Sau 1 giờ truyền thuốc giải độc, các em đều ổn định không có biểu hiện bị phản vệ. Đến 6 giờ sáng tình hình sức khỏe các bệnh nhi ổn. Các em sẽ được tiếp tục theo dõi và khám lại đánh giá tình trạng sức khoẻ sau 4 giờ/lần.

TP.HCM: 3 trẻ nhập viện sau ăn chả lụa bán dạo, nghi ngộ độc botulinum - Ảnh 2
Các học sinh đang được theo dõi sức khỏe - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc trẻ em ngộ độc thực phẩm cũng xảy ra tương tự vào ngày 27/4, một học sinh lớp 4, trường Tiểu học Tân Thành mua gói kẹo ở ngoài cổng trường rồi chia cho 18 bạn cùng ăn. 1 giờ sau khi ăn, 8 học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như sốt, đau bụng, đau đầu, nôn ói. 

Ngay sau đó, nhà trường đã báo cho chính quyền địa phương và đưa các em đến Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài theo dõi sức khỏe. Nhà trường cùng ngành Y tế, Công an thành phố Đồng Xoài lập biên bản, xác minh vụ việc. 

Theo lãnh đạo phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Đồng Xoài, hiện, sức khỏe của các em học sinh ổn định và đang tiếp tục được theo dõi. Công an thành phố Đồng Xoài cũng đã làm việc với chủ tạp hóa nơi học sinh mua kẹo, niêm phong gói kẹo để kiểm tra. 

Lãnh đạo phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Đồng Xoài đề nghị các trường tăng cường tuyên truyền cho học sinh về việc không nhận bánh người lạ cho, mua kẹo bánh ở bên ngoài; khuyến cáo phụ huynh không cho con em tiền để tránh việc các em mua đồ ăn, thức uống khi chưa được kiểm soát.

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Bệnh nhân là chị H. (45 tuổi, ngụ quận 12) nhập viện vào hơn 18h ngày 13/5 trong tình trạng bỏng 25% độ 2AB toàn thân.

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