Sức khỏe hiện tại của người phụ nữ sau vụ ô tô nổ lớn rồi bốc cháy ở TP.HCM

Xã hội 16/05/2023 08:30

Bệnh nhân là chị H. (45 tuổi, ngụ quận 12) nhập viện vào hơn 18h ngày 13/5 trong tình trạng bỏng 25% độ 2AB toàn thân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 15/5, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, khoa đang điều trị một trường hợp bỏng nặng sau tai nạn cháy xe ô tô.

Bệnh nhân là chị H. (45 tuổi, ngụ quận 12) nhập viện vào hơn 18h ngày 13/5 trong tình trạng bỏng 25% độ 2AB toàn thân. Bệnh nhân có đặc điểm lâm sàng của bỏng hô hấp khá rõ như bỏng sâu vùng mặt cổ, lông mũi cháy, giọng khàn đặc, tổn thương đường hô hấp trên, nhiều khả năng bỏng cả đường hô hấp dưới. Trước đó khi xe hơi phát nổ và bốc cháy, bệnh nhân đang ngồi bên trong nên ảnh hưởng nặng nề.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành điều trị tích cực, bù dịch, điện giải, cho bệnh nhân dùng kháng sinh, thuốc an thần, tiêm phòng uốn ván, đồng thời điều trị đặc hiệu bỏng hô hấp.

Sau khoảng 3 ngày điều trị, từ chỗ bỏng hô hấp khá nặng, đến nay bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, có thể nghe và làm theo y lệnh của bác sĩ. Dự kiến, người phụ nữ sẽ được tiến hành nội soi bơm rửa khí quản, xử lý các yếu tố làm tổn thương đường hô hấp.

Sức khỏe hiện tại của người phụ nữ sau vụ ô tô nổ lớn rồi bốc cháy ở TP.HCM - Ảnh 1Sức khỏe hiện tại của người phụ nữ sau vụ ô tô nổ lớn rồi bốc cháy ở TP.HCM - Ảnh 2
Người phụ nữ bỏng nặng sau tiếng nổ lớn trong ô tô - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 13/5, người dân nghe tiếng nổ lớn. Kiểm tra thì thấy chiếc xe ô tô biển số TP.HCM dừng đậu trên đường TX25 (phường Thạnh Xuân, quận 12) vỡ kính chắn gió, khói bốc lên nghi ngút. Phát hiện bên trong xe có người phụ nữ người dân hỗ trợ đưa ra ngoài trong tình trạng bị bỏng. Theo người dân, chiếc xe ô tô của một người sống tại con hẻm trong khu trọ gần đó. Thường ngày người này thường lái ô tô đến đây đậu.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, phát hiện vật thể nghi là vật liệu nổ, nên phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan xử lý. 

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Hiện trường vụ nổ ô tô ở đường TX25 (phường Thạnh Xuận, quận 12) - Ảnh: Báo Dân Việt

Trung đoàn Cảnh sát cơ động và xe xử lý bom mìn cũng được điều động tới hiện trường xử lý xong hiện trường vào rạng sáng nay. Theo công an, nạn nhân được xác định là chị H. (45 tuổi, tạm trú quận 12). Chị H. thuê nhà, sống cùng một người đàn ông chừng một năm nay. Thời gian gần đây, cả hai nảy sinh một số mâu thuẫn. 

Hôm xảy ra vụ việc, chị H. đã có nhắn tin cho người thân nói về việc muốn kết thúc cuộc sống. Công an thu giữ bên trong xe một can chứa xăng, bật lửa… Hiện vụ việc công an đang làm rõ.

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