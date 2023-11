Sức khỏe hiện tại của người phụ nữ sau vụ ô tô nổ lớn rồi bốc cháy ở TP.HCM

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành điều trị tích cực, bù dịch, điện giải, cho bệnh nhân dùng kháng sinh, thuốc an thần, tiêm phòng uốn ván, đồng thời điều trị đặc hiệu bỏng hô hấp.

Người phụ nữ bỏng nặng sau tiếng nổ lớn trong ô tô - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 13/5, người dân nghe tiếng nổ lớn. Kiểm tra thì thấy chiếc xe ô tô biển số TP.HCM dừng đậu trên đường TX25 (phường Thạnh Xuân, quận 12) vỡ kính chắn gió, khói bốc lên nghi ngút. Phát hiện bên trong xe có người phụ nữ người dân hỗ trợ đưa ra ngoài trong tình trạng bị bỏng. Theo người dân, chiếc xe ô tô của một người sống tại con hẻm trong khu trọ gần đó. Thường ngày người này thường lái ô tô đến đây đậu.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, phát hiện vật thể nghi là vật liệu nổ, nên phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan xử lý.

Hiện trường vụ nổ ô tô ở đường TX25 (phường Thạnh Xuận, quận 12) - Ảnh: Báo Dân Việt

Trung đoàn Cảnh sát cơ động và xe xử lý bom mìn cũng được điều động tới hiện trường xử lý xong hiện trường vào rạng sáng nay. Theo công an, nạn nhân được xác định là chị H. (45 tuổi, tạm trú quận 12). Chị H. thuê nhà, sống cùng một người đàn ông chừng một năm nay. Thời gian gần đây, cả hai nảy sinh một số mâu thuẫn.

Hôm xảy ra vụ việc, chị H. đã có nhắn tin cho người thân nói về việc muốn kết thúc cuộc sống. Công an thu giữ bên trong xe một can chứa xăng, bật lửa… Hiện vụ việc công an đang làm rõ.