Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Mai (30 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Mai (30 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) về tội Cướp tài sản và Làm nhục người khác. Ngoài ra, Vũ Hoàng Long (31 tuổi, ở quận Đống Đa) và Nguyễn Công Anh (29 tuổi, ở quận Ba Đình) cũng bị khởi tố về tội Làm nhục người khác.

Cơ quan chức năng cho biết, Mai phát hiện chồng mình là anh P. có quan hệ ngoài luồng với N.B.N. (22 tuổi) và nhiều lần khuyên chồng chấm dứt hành động này. Sau đó, Mai nhận nhiều tin nhắn khiêu khích từ tình địch nên kể lại với L.T.D. Biết N. có cơ sở làm đẹp, Mai bàn với bạn sẽ giả vờ đặt lịch tiêm filler của N., địa điểm tại một phòng chung cư ở quận Tây Hồ.

Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VietNamNet, trước khi tiến hành, Mai nhờ bạn thuê Vũ Hoàng Long để "bảo vệ" mình, đồng thời bảo D. mua tông đơ cắt tóc làm công cụ đe dọa N. Trước khi Long đi, đối tượng rủ thêm Nguyễn Công Anh.

Như kế hoạch, N. cùng nhân viên đến điểm hẹn do Mai yêu cầu. Tại đây, Mai chửi tình địch. Người phụ nữ này sau đó yêu cầu Long và Công Anh khống chế N. để cô ta tát, đánh, lấy tông cơ cắt tóc của đối phương. Vụ việc được D. dùng điện thoại quay lại. Trước khi bỏ đi, Mai lấy chiếc túi xách của N. Xong việc, Mai trả cho Long 1,5 triệu đồng. Số tiền này, Long chia cho Công Anh 1 triệu đồng. Còn chiếc túi, Mai đem về nhà.

Nạn nhân sau đó đến trình báo cơ quan chức năng. Ngày 6/3, Công an quận Tây Hồ triệu tập Nguyễn Thị Ngọc Mai lên làm việc. Sau đó, Công Anh và Long cũng đến trụ sở công an để đầu thú.

Tại trụ sở điều tra, Mai khai nhận hành vi phạm tội. Cảnh sát cũng thu giữ một video quay lại vụ việc trong điện thoại của D.

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