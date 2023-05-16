Bà Rmah H’Pơnh ngồi bệt, thẫn thờ như người mất hồn bên 3 chiếc quan tài nằm song song, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm và vẫn chưa thể tin rằng chồng và các con mình đã ra đi mãi mãi. Ngăn dòng nước mắt đục ngầu, bà H’Pơnh kể lại sự việc trong tiếng nấc nghẹn. Bà H’Pơnh cho biết sáng 14/5, cả gia đình bà đều ở nhà đông đủ. Trong lúc bà cùng con gái chuẩn bị cơm nước thì chồng bà đi cho bò ăn rồi ra giếng rửa tay. Do bơm nước không lên nên ông Anen mở nắp giếng kéo máy bơm lên kiểm tra nhưng không ngắt nguồn điện. Trong lúc kiểm tra, đột nhiên chồng bà co giật rồi ngã xuống giếng sâu khoảng 4 m.

Theo thông tin từ VTC News, dù đã 2 ngày trôi qua kể từ buổi sáng định mệnh cướp đi sinh mạng của 3 cha con ông Kpă Anen (53 tuổi, buôn Voong Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), không khí tang thương vẫn bao trùm gia đình bà Rmah H’Pơnh (vợ ông Kpă Anen) và cả buôn nghèo Voong Boong.

Nghe tiếng la hét thất thanh, chị Rmah H’Bit (vợ anh Nay Gưỡi) vội vàng ngắt cầu dao điện và hô hoán người dân tới giúp nhưng cả 3 cha con đã tử vong trước khi đưa tới Trung tâm Y tế huyện. "Chỉ trong một buổi sáng mà gia đình tôi mất đi 3 người, còn đau đớn nào sánh bằng!" - bà H’Pơnh nói rồi òa khóc lên như một đứa trẻ.

Thấy vậy, anh Nay Gưỡi (26 tuổi, con rể bà H’Pơnh) đứng gần đó tưởng cha vợ mình tái phát bệnh động kinh nên đã lao xuống giếng cứu cha song không thành. Sau đó, con trai Rmah Thơng (28 tuổi) tiếp tục nhảy xuống giếng cứu người thì cũng gặp nạn.

Người thân thất thần, đau xé lòng ngồi bên 3 quan tài được đặt song song - Ảnh: VTC News

Ngồi bên quan tài chồng, chị Rmah H’Bit nhìn xuống đứa con trong bụng đang mang thai được 8 tháng mà đau đến xé lòng. Có lẽ giờ đây, bao nhiêu nước mắt cũng không đủ khóc than cho số phận bất hạnh của gia đình chị. Và khoảnh khắc người làng kéo thi thể cha, chồng và anh trai lên khỏi mặt nước sẽ ám ảnh chị suốt cả cuộc đời.

Gia đình bà H’Pơnh có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Chị H’Bit là con gái duy nhất nên sau khi lập gia đình thì ở cùng cha mẹ. Chồng chị - anh Nay Gưỡi vốn là công nhân lò gạch tại xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện). Thi thoảng anh Gưỡi mới về nhà song đợt này bắt đầu vào mùa mưa nên anh nghỉ làm ở lò gạch để về nhà trồng mì và tiện chăm sóc chị H'Bit chuẩn bị tháng sau sinh bé gái thứ 2.

Ba cha con trong gia đình tử vong dưới giếng do điện giật - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trực tiếp lao xuống giếng cứu 3 cha con ông Kpă Anen và cũng bị ngạt khí đến bất tỉnh, anh Rmah Son vẫn chưa thể nào quên được buổi sáng sinh tử hôm ấy. Khi anh Rmah Son đang làm việc thì chị H'Bít gọi tới nói bác và các anh gặp nạn dưới giếng. Tức tốc, anh Rmah Son chạy ngay về nhà và lao thẳng xuống giếng để cứu người. Trước khi anh Rmah Son xuống giếng, cũng đã có một người hàng xóm của gia đình xuống cứu nhưng bị choáng váng vì ngạt khí nên đã vội vã trở lên và ngất lịm.

Anh Rmah Son vịn hai chân vào thành giếng rồi từ từ theo đà để tiếp cận được mặt nước. Khi đến gần mặt nước, anh thấy anh Gưỡi và Thơng nổi phía trên còn ông Anen chìm sâu phía dưới. Anh Son cẩn thận kiểm tra, khi thấy không có nguồn điện nên cố với tay kéo lấy tay anh Gưỡi. Song, cùng lúc này, anh Son bắt đầu cảm thấy ngợp thở, đầu óc choáng váng và trước mắt chỉ thấy mọi thứ lờ mờ.

Sau khi người hàng xóm và anh Son ngất đi, không còn ai dám mạo hiểm xuống giếng nữa mà đã cùng nhau dùng gậy có thòng lọng móc vào tay và người ba nạn nhân để kéo lên. Cả ba nạn nhân và hai người xuống cứu được đưa đi cấp cứu song ba cha con ông Anen đã không qua khỏi.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 8h ngày 14/5, ông K.A (SN 1970, trú tại thôn Voong Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) đang ngồi sửa máy bơm nước tại giếng nước trong sân nhà thì bị điện giật ngã xuống giếng. Thấy cha bị điện giật, anh N.G (SN 1997, là con rể ông K.A) đứng gần đó nên đã nhảy xuống giếng cứu cha và cũng bị điện giật. Thấy vậy, anh R.T tiếp tục nhảy xuống giếng ứng cứu thì cũng bị điện giật.

Nghe tiếng kêu cứu của ba cha con, người dân cùng thôn đã xuống cứu và cũng bị điện giật nhưng may mắn không bị thương tích.

Ba nạn nhân sau khi được làng xóm, người thân đưa ra khỏi giếng và đưa lên Trung tâm y tế huyện Ia Pa cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.