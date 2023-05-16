Cụ thể, ông Sơn cho biết, bé trai sơ sinh khoảng 4 ngày tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp. Sau thời gian tích cực điều trị, bé có sức khỏe ổn định. Hiện bé được các sản phụ hỗ trợ sữa. Bé trai nặng 2,9 kg.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều tối ngày 15/5, ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác trên địa bàn H.Thăng Bình (Quảng Nam).

Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày (15/5), người dân xã Bình Trung (H.Thăng Bình) khi đi làm về qua bãi rác của xã nghe tiếng khóc trẻ em. Khi tiến lại gần, họ phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, trên người quấn khăn nên đưa đến Trạm y tế xã Bình Trung để được chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, bé có dấu hiệu suy hô hấp nên đã được chuyển vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam theo dõi, điều trị.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng trạm Y tế xã Bình Trung, cho biết khi bé trai được đưa vào trạm y tế, có vợ chồng hiếm muộn đến ngỏ ý xin nuôi. Tuy nhiên, theo quy định phải chờ tìm thân nhân của cháu bé mới quyết định. Địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác này.

Người dân đưa bé trai đi sơ cứu - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Cũng trong ngày 15/5, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một lãnh đạo UBND xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường. Theo đó, một người phụ nữ tại buôn Ea Nao B, xã Ea Tu trên đường đi chợ đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Người phụ nữ phát hiện bên đường có một chiếc chăn quấn bên ngoài nên mở ra xem thì phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh.

Thời điểm này, trên người bé trai còn nguyên dây rốn, bánh nhau và vết máu trên cơ thể nên nghi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi. Điều đáng nói, cơ thể bé bị kiến bu, không có quần áo.

Ngay lập tức, người dân ủ ấm và mang đến trạm y tế để cắt dây rốn cho cháu bé. Hiện tại, tình hình sức khỏe của bé ổn định và Hội phụ nữ xã đang chăm sóc. Sau vài ngày, nếu không có người thân đến nhận, xã sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định cho cháu bé.