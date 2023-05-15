Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phụng nói nhà mình cách nhà ông Lân một căn. Từ lâu, hai gia đình có mâu thuẫn trong việc nuôi gà. Mâu thuẫn láng giềng nhỏ nhưng kéo dài khiến nghi phạm này ấm ức.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều 15/5, người dân huyện miền núi thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người trong một gia đình bị thương nặng.

Sáng sớm cùng ngày, Phụng chuẩn bị một cây rựa tự chế dài hơn 1 m để sang nhà ông Lân giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, Phụng uống hai ly rượu rồi cầm rựa sang nhà hàng xóm.

Lúc này, ông Lân ở trước cửa nhà liền bị Phụng dùng rựa chém. Nạn nhân bỏ chạy thì Phụng quay sang chém bà Linh. Thấy vợ bị chém, ông Lân quay lại can ngăn thì bị Phụng chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Phụng xông vào nhà chém cháu Sơn nhiều nhát. Sau khi gây án, Phụng cầm rựa đến Công an thị trấn Tân Sơn đầu thú.

Bà Linh và cháu Sơn được người dân đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận với nhiều vết thương trên cơ thể.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) cho biết vào khoảng 4h sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Phụng (55 tuổi, ở khu phố 4, thị trấn Tân Sơn) sau khi uống hai ly rượu tại nhà đã cầm rựa sang nhà ông Cao Hồng Lân (58 tuổi, cùng địa phương) để giải quyết mâu thuẫn có từ trước.

Khi đến nơi, thấy ông Lân đang đứng trước nhà, Phụng đi đến và vung rựa chém vào cổ ông Lân, làm ông Lân gục xuống. Sau đó, Phụng tiếp tục dùng rựa chém nhiều nhát vào người ông Lân, khiến ông Lân tử vong tại chỗ.

Nghe ồn ào, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (57 tuổi, vợ ông Lân) và anh Cao Hồng Sơn (19 tuổi, con ông Lân) từ trong nhà chạy ra thì bị Phụng cầm rựa chém nhiều nhát vào người khiến bà Linh và anh Lân trọng thương, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu.

Công an thị trấn Tân Sơn cho biết qua kiểm tra, bà Linh bị một vết thương vùng má bên trái dọc theo xương hàm dài 20cm; một vết thương chẻ đôi bàn tay phải kéo dài đến cổ tay; đa vết thương vùng đầu, nứt xương sọ.

Còn anh Cao Hồng Sơn bị một vết thương ở cánh tay phải dài 10cm; một vết thương vai trái bể xương vai; một vết thương bên hông trái dài 10cm và vết thương ở đùi trái dài 10cm. Sau khi gây án, Phụng đi bộ mang theo hung khí gây án đến cơ quan Công an thị trấn Tân Sơn đầu thú.