Lời khai của người chồng đâm vợ tử vong, em gái trọng thương 'gây rúng động' ở Lai Châu

Xã hội 16/05/2023 14:07

Công an huyện Mường Tè tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu xác định đối tượng gây án là Lường Văn Quân (sinh năm 1989; trú tại Bum Tở, Mường Tè, Lai Châu).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, 9h ngày 16/9 Công an huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) nhận được tin báo tại địa bàn xã Bum Tở xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là chị Vàng P.M. (sinh năm 1994) đã tử vong; chị Vàng L.N. (sinh năm 1998) bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mường Tè tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu xác định đối tượng gây án là Lường Văn Quân (sinh năm 1989; trú tại Bum Tở, Mường Tè, Lai Châu). Sau khi dùng dao đâm chị M. tử vong, chị N. bị thương nặng, đối tượng Quân đã bỏ chạy bằng xe máy khỏi hiện trường.

 

Lời khai của người chồng đâm vợ tử vong, em gái trọng thương 'gây rúng động' ở Lai Châu - Ảnh 1
Cơ quan chức năng bắt giữ Lường Văn Quân - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mường Tè tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu xác định đối tượng gây án là Lường Văn Quân (sinh năm 1989; trú tại Bum Tở, Mường Tè, Lai Châu). Sau khi dùng dao đâm chị M. tử vong, chị N. bị thương nặng, đối tượng Quân đã bỏ chạy bằng xe máy khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng phối hợp Công an huyện Mường Tè sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự giúp đỡ cung cấp manh mối thông tin của quần chúng nhân dân. Khoảng 12h15' cùng ngày, lực lượng phá án đã bắt giữ Lường Văn Quân trong khi đối tượng đang ẩn nấp tại khu 8, thị trấn Mường Tè.

Lời khai của người chồng đâm vợ tử vong, em gái trọng thương 'gây rúng động' ở Lai Châu - Ảnh 2
Chân dung nghi phạm Lường Văn Quân - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Quân khai do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao đâm vợ là chị M. ngã gục, em gái chị M. là chị Vàng L.N. vào can ngăn cũng bị Quân dùng dao đâm bị thương.

Sau khi gây án Quân lấy xe máy đi đến 1 cửa hàng xe máy tại thị trấn huyện Mường Tè bán được số tiền 8 triệu đồng rồi tiếp tục đến ẩn náu vào đống lốp xe ô tô cũ tại sau nhà nghỉ Biên Phòng (khu 8, thị trấn Mường Tè) để chờ cơ hội tẩu thoát thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

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