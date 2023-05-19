Vào ngày 19/5, bảo hiểm PVI cho biết đã thực hiện chi trả bồi thường toàn bộ cho gia đình phi công tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 19/5, Bảo hiểm PVI cho biết đã thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường Bảo hiểm tai nạn phi công 200.000 USD cho gia đình Đại tá Chu Quang Minh - phi công tử nạn. Đối với phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của Tổng Công ty trực thăng Việt Nam liên quan đến hành khách, Bảo hiểm PVI vẫn trao đổi với thân nhân hành khách để đưa ra phương án bồi thường trên cơ sở hợp lý, theo thông lệ và tuân thủ quy định. Bảo hiểm PVI đại diện cho Liên danh Bảo hiểm đã thực hiện chi trả bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 cho Tổng công ty Trực thăng Việt Nam số tiền 1.569.400 USD.

Gia đình phi công nhận gần 4,5 tỷ đồng bồi thường - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào 16h56 ngày 5/4, máy bay trực trăng Bell 505 số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18), chở 5 người (gồm phi công là Đại tá Chu Quang Minh và 4 hành khách, quốc tịch Việt Nam gồm 1 nam, 3 nữ, trú tại Đà Nẵng), thực hiện bay du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long.

Trực thăng Bell 505 sau đó mất liên lạc với đài chỉ huy lúc 17 giờ 6 phút 20 giây tại tọa độ 2051'55"N - 10701'31"E, khu vực biển thuộc địa phận xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Vị trí máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn rơi ở vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng. Trong đêm 5/4 và rạng sáng ngày 6/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, trục vớt 3 thi thể, trong đó có thi thể Đại tá, phi công Chu Quang Minh (SN 1964), là người điều khiển chiếc máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Đến sáng 6/4, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể thứ 4 và sáng 7/4 tìm thấy thi thể cuối cùng. Một phần đuôi của trực thăng Bell-505 số hiệu VN-8650 được tìm thấy - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam Đến nay, ngoài phi công, gia đình 3 nạn nhân là hành khách trên chuyến bay tử nạn đã nhận số tiền bảo hiểm bồi thường theo chương trình bảo hiểm (như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ). Duy nhất một hành khách tử nạn chưa nhận được bất cứ bồi thường nào.

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