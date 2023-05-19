Hai vợ chồng đang đốt rẫy thì lửa cháy lớn, người chồng tử vong thương tâm

Đời sống 19/05/2023 13:10

Nạn nhân là anh P.V.H, 37 tuổi, trú tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ.

Theo thông tin từ báo Giao thông, vào ngày 19/5, UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân ở thị trấn Ba Tơ trong quá trình đi phát rẫy, đốt thực bị nhưng bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Huyện Ba Tơ khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc đốt rẫy dọn đất trồng rừng trong mùa nắng nóng.

Nạn nhân là anh P.V.H, 37 tuổi, trú tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ.

Anh P.V.H cùng vợ là chị P.T.P (36 tuổi) lên rẫy dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng. Trong quá trình gom dọn rác, thực bì và đốt rẫy, không may gặp luồng gió lớn và thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và cháy lan sang rẫy keo của người dân gần đó. Để dập lửa cứu rẫy keo, hai vợ chồng anh H. lao vào đám cháy cố gắng dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy lớn và khói bao phủ khiến anh H. kiệt sức và ngạt khói dẫn đến ngất tại chỗ. Thấy chồng nằm bất động nên chị P. khẩn cấp gọi người nhà đến khu vực rẫy đang cháy để đưa anh H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh H. đã tử vong sau đó do bị ngạt khói quá nặng.

UBND huyện Ba Tơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tự ý đốt nương rẫy, trước khi đốt phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy; phải báo cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền sở tại về thời gian, địa điểm phát, đốt rẫy; người dân khi đốt rẫy phải đốt khi tiết trời không có gió hoặc gió nhẹ, đốt ngược hướng gió, tránh trường hợp lửa phát lớn và cháy lan rộng, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên.

Hai vợ chồng đang đốt rẫy thì lửa cháy lớn, người chồng tử vong thương tâm - Ảnh 1
UBND huyện Ba Tơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tự ý đốt nương rẫy, trước khi đốt phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, một sự việc xảy ra tương tự tại Sơn La, vào khoảng 10h sáng ngày 5/4, vợ chồng anh V.A.T. và chị G.T.D. (cùng trú tại bản Co Nghề A, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu) xuống đốt mảnh nương thầu của người dân bản Long Hẹ, xã Long Hẹ.

Trong khi anh T. đốt từ dưới lên, chị D. cũng bắt đầu đốt dọn từ trên xuống. Tuy nhiên, do trời nắng gắt, gió mạnh nên ngọn lửa từ phía anh T. đã bùng phát dữ dội và cháy ngược về phía chị D. Thấy ngọn lửa đến mỗi lúc một gần, chị D. đã chạy ngược lên núi để thoát thân. Nhưng do ngọn lửa lan nhanh, chạy không kịp, chị D. đã bị lửa thiêu tử vong.

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