Anh P.V.H cùng vợ là chị P.T.P (36 tuổi) lên rẫy dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng. Trong quá trình gom dọn rác, thực bì và đốt rẫy, không may gặp luồng gió lớn và thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và cháy lan sang rẫy keo của người dân gần đó. Để dập lửa cứu rẫy keo, hai vợ chồng anh H. lao vào đám cháy cố gắng dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy lớn và khói bao phủ khiến anh H. kiệt sức và ngạt khói dẫn đến ngất tại chỗ. Thấy chồng nằm bất động nên chị P. khẩn cấp gọi người nhà đến khu vực rẫy đang cháy để đưa anh H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh H. đã tử vong sau đó do bị ngạt khói quá nặng.

UBND huyện Ba Tơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tự ý đốt nương rẫy, trước khi đốt phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy; phải báo cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền sở tại về thời gian, địa điểm phát, đốt rẫy; người dân khi đốt rẫy phải đốt khi tiết trời không có gió hoặc gió nhẹ, đốt ngược hướng gió, tránh trường hợp lửa phát lớn và cháy lan rộng, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên.