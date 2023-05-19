Ngày 19/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ chồng cô giáo giết vợ rồi treo cổ tự tử xảy ra tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 19/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ chồng cô giáo giết vợ rồi treo cổ tự tử xảy ra tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Hung thủ được xác định là ông Lê Văn Thanh. Ông này được cho là dùng vật cứng đánh vào đầu vợ là bà T.T.H. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại vợ, ông Thanh đưa thi thể vợ lên giường, đắp chăn lại, sau đó ông này treo cổ tự tử.

Bên cạnh đó, tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có một đứa con nhưng cháu còn nhỏ tuổi chưa biết được việc cha sát hại mẹ. Khi đứa con lớn của vợ chồng ông Thanh đi học về, phát hiện sự việc đã báo cho người thân, hàng xóm biết.

Ngoài ra, một lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước, vợ ông Thanh là giáo viên một trường tiểu học ở địa phương. Hàng ngày, ông Thanh chạy xe ba gác chở hàng thuê và là người hay ghen tuông nên 2 vợ chồng thường xảy ra xích mích. Vì vậy, vợ ông đã nộp đơn xin ly hôn, đang chờ tòa án xử lý. Tối 17/5, vợ chồng ông Thanh lại xích mích. Ông Thanh dọa sẽ giết nếu bà H. đòi ly hôn và đến trưa 18/5 thì xảy ra vụ việc.

Hung thủ dùng vật cứng sát hại vợ, đưa thi thể lên giường đắp chăn lại trước khi treo cổ tự tử - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sụ việc xảy ra vào trưa ngày 18/5 tại nhà ông Lê Văn Thanh (SN 1980); người vợ bị ông Thanh sát hại là bà T.T.H (SN 1984), giáo viên trường tiểu học ở phường Vĩnh Phước.

Ông Thanh là lao động tự do. Người đàn ông này hay ghen tuông nên vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Bà H. đã gửi đơn ly hôn đến tòa án, đang trong thời giam chờ xét xử. Tối hôm trước, hai vợ lại xảy ra mâu thuẫn, ông Thanh tuyên bố sẽ giết vợ nếu quyết ly hôn.

Đến 12h ngày 18/5, một người con của cặp vợ chồng này chạy sang nhà người thân báo cho biết sự việc. Khi người thân và hàng xóm chạy đến thì phát hiện bà H. tử vong trong phòng ngủ, còn ông Thanh tử vong trong tư thế treo cổ, nên báo Công an.

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