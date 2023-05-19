Tự ý thêm '1.000 đồng' làm tròn tiền hàng, nam shipper bị xử phạt như thế nào?

Đời sống 19/05/2023 14:43

Những ngày gần đây, chuyện shipper giao đồ ăn cho mình đã gian dối vì tự ý làm tròn tiền hàng từ 139.000 đồng thành 140.000 đồng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ VOV, mạng xã hội bàn tán xôn xao chuyện một cô gái ở Gia Lâm, Hà Nội đã đặt đồ ăn qua mạng và nhờ người thân xuống nhận hàng. Số tiền cần thanh toán hiển thị trên ứng dụng 139.000 đồng. Tuy nhiên, khi người thân của cô gái đến nhận hàng, nam shipper đã báo hóa đơn hết 140.000 đồng.

Sau khi biết sự chênh lệch 1.000 đồng, cô gái đã liên hệ với nam shipper bằng tin nhắn: "Anh ơi, em là người đặt kimbab hồi nãy và em có nhờ người nhà nhận đồ. Trên app báo em là 139k (tức 139.000 đồng) mà anh báo lại với nhà em là 140k. Em không tiếc gì 1k nhưng mà anh hãy báo với đúng giá trên app giúp em. Làm thế này shipper không thành thật với khách hàng". Nam shipper đã phản ứng lại bằng cách nhắn tin lại: "Nói thật với em, em đúng kẹt xỉ thật. Lát xuống anh đưa cho 1k". 

Ngay sau đó, cô gái không đồng tình với việc nam grab không thành thật lại còn cãi khách. Lúc này, nam shipper nói: "Xuống anh đưa hẳn 50k".  Và câu chuyện dẫn đến ba cái kết cùng lúc. Một là nam shipper đã bị khóa tài khoản, mất việc. Hai là câu chuyện đã "chiếm sóng" trên mạng xã hội. Ba là một bộ phận dân mạng đã chia phe tranh cãi dữ dội.

Tự ý thêm '1.000 đồng' làm tròn tiền hàng, nam shipper bị xử phạt như thế nào? - Ảnh 1
Cô gái tố nam shipper tự ý làm tròn tiền trong hoá đơn - Ảnh: Chụp màn hình

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau sự việc, nam shipper tên Đ.H. thừa nhận mình là người trong cuộc và sự việc xảy ra vào đêm 14/5. Đ.H. cho biết vì thời tiết oi bức, nắng nóng, phải leo lên tầng giao đồ ăn nên bản thân cũng có chút thiếu bình tĩnh với khách hàng. Đ.H. đã thừa nhận mình sai khi đã lấy 140.000 đồng vì bản thân không có tiền lẻ trả lại. Đ.H. cũng nói sau khi khách hàng phản ánh tới ứng dụng giao hàng, anh đã bị khóa tài khoản, mất việc. 

Đ.H. cho biết sau sự việc anh rất buồn và tự nhận ra những kinh nghiệm để sau này khi xin làm việc ở những nơi giao hàng khác, sẽ không gặp trường hợp tương tự. Nếu lỡ trong tình huống tương tự, khi không có tiền lẻ để thối thì vẫn sẽ nói đúng giá với khách hàng.

Tự ý thêm '1.000 đồng' làm tròn tiền hàng, nam shipper bị xử phạt như thế nào? - Ảnh 2
Shipper bị mất việc vì 1.000 đồng - Ảnh: VOV

Sau khi đăng tải, bài viết trên thu hút hàng nghìn lượt bình luận trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến, một số người cho rằng việc nam shipper tự ý làm tròn tiền đã hoàn toàn sai về bản chất, hơn nữa đôi co với khách hàng là điều tối kỵ của người làm dịch vụ.

Số khác lại bày tỏ, nữ khách hàng "đúng về lý nhưng sai về tình". Việc "bóc phốt" nhau trên mạng xã hội vì 1.000 đồng là điều không nên.

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Sự cố được phát hiện vào ngày 18/5, một nữ khách hàng đã đăng trạng thái tố shipper tự ý làm tròn hóa đơn 139.000 thành 140.000 gây bão MXH. Sau đó nam shipper cũng đã có động thái trả lời gây chú ý.

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